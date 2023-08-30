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伊拉克拥有丰富的石油储备和大量的年轻人，尽管历史战争带来了挑战，但在中东地区，它仍具投资前景。为了充分利用其变现潜力，促进经济增长，伊拉克政府将优先实行对投资相关的法律及政策的革新。并且，伊拉克战略性的地理位置增强其竞争优势，并定位为全球贸易的重要市场，特别是沿着连接欧洲和亚洲的贸易路线。

Canalys对伊拉克市场进行深度分析，从政策、发展策略等多角度阐述，本文为节选。

伊拉克对电信基础设施的持续投资取得显著成果，特别是对智能手机领域，这一变革使得智能手机更加实惠和易于获取，越社会界限，促进了各人群之间的联系，同时，吸引了女性消费者的参与。

近年来，伊拉克的智能手机市场涌现出众多品牌，其中一些品牌的定价对大多数人，尤其是学生来说过于昂贵。然而，随着对中国智能手机的引入，导致了市场格局的显著变化，因为这些品牌在伊拉克消费者中赢得广泛的欢迎和信任。中国厂商的成功可以归功于他们对产品工艺和设计的专注，这在当地受众中产生一定共鸣。

诸如传音等厂商专注于价格亲民的产品领域，通过Infinix和Tecno品牌，致力于向那些寻求150美元以下价位段的产品，同时获得更优配置的消费者。传音最近将Tecno品牌的区域负责人调往了伊拉克。另一方面，小米则继续保持实体店业务，其诸如Note 12 (8+128)的型号正吸引消费者。荣耀在该地区拥有可观的增长，这归功于与华为的联系。此外，像HONOR X6这样的型号定价为159000伊拉克第纳尔（119美元），已经获得许多消费者的积极反响。realme的C53则帮助该品牌在伊拉克智能手机市场的份额达到历史最高水平。

线下渠道在伊拉克的零售贸易中占据压倒性地位，约占所有交易的95%以上。智能手机行业也呈现出类似的趋势，约85%的出货通过独立零售渠道进行，值得注意的是，在该国，线上渠道几乎不存在。

当前的市场格局存在一些挑战，可能会阻碍厂商的运营。从宏观角度来看，伊拉克缺乏多样化的收入来源，严重依赖石油，这使得该国容易受到油价波动的影响，直接影响经济。虽然整体安全形势有所改善，但特定地区仍然容易发生恐怖主义行为。伊拉克在应对多方面挑战的灵活性和适应力，将在塑造厂商运营的未来市场中发挥关键作用。

总体而言，Canalys预计伊拉克智能手机市场将保持相对稳定，并在2027年底达到730万台的出货量。 厂商要取得成功，应优先采取以现金为主的支付方式，提供具有竞争力的产品，并雇用在该行业具有专业知识的本地人才。