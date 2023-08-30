根据Canalys发布的最新报告，2023年第二季度，中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）出货降幅有所放缓，同比下跌19%至960万台。台式机（含台式工作站）和笔记本（含移动工作站） 出货量双双下降19%至300万台和660万台。截至7月，经济复苏不及预期，商用领域的IT投资保持谨慎。去年同期，苹果供应链面临挑战，导致其供应受到较大影响，相比之下，今年二季度iPad出货强势反弹，推动中国大陆平板电脑同比增长8%至650万台。

中国大陆商用市场形势较为严峻，2023年第二季度个人电脑出货量同比暴跌22%至420万台。消费市场的出货下跌幅度稍缓，但同比仍下滑16%至540万台。

Canalys分析师徐颖表示，“中国大陆的商业复苏低于预期。出口下降和消费疲软，银行借贷放缓等信号都预示着IT行业，尤其是个人电脑市场将面临进一步的挑战。在经济前景不明朗的影响下，各大企业在投资决策时变得更为审慎，预算有限的中小企业投资和支出则更加保守。在市场低迷和经济结构调整时期，预计政府将采取刺激措施，以重振投资和提升各界信心。”

徐颖补充道，“对于消费市场，虽然“618”购物节成交额获得15%的增长，但很大程度上增长集中在生活必需品、化妆品和时尚用品等品类，而电子产品的表现则受到抑制。虽然各大厂商在2023年第二季度加大促销力度，但个人电脑市场的出货量仍未能实现增长，表明了消费者在短期内不会将换机列为优先事项。” Canalys预计中国大陆的个人电脑市场复苏仍充满挑战，2023年全年出货量预计同比下滑19%。

联想依然占据中国大陆个人电脑市场的榜首，但出货量同比骤降24%。惠普和华为分列二、三名，同比增长6%。戴尔在头部厂商中降幅最大，同比暴跌52%，市场份额更是创下近年的新低。苹果同比增长17%，排列第五。

2023年第二季度，中国大陆的平板电脑市场实现了8%的年同比增长，主要得益于苹果的强劲表现。尽管安卓平板电脑厂商和零售渠道都进行大力促销，但出货量依然下降5%。

徐颖认为，“一些新进平板电脑厂商正通过提高市场渗透率来获得更多用户。为此，他们采取组合拳模式，例如下沉低线城市、完善娱乐和硬件生态、提供平价非品牌平板的替代品。为了应对竞争压力，平板电脑厂商也着力丰富其自身的平板产品组合，扩大产品价格区间。但未来，只有在设备和生态方面进一步加强创新，通过加强硬件、软件或应用程序的开发来释放智能交互的潜能，以及深耕特定应用场景（如教育、娱乐和商用等）并进行应用创新的厂商才更有可能提高其产品和生态的粘性，成为市场赢家。”

苹果在中国大陆的平板电脑市场排名第一，出货量达230万台，同比大增47%。苹果的显著增长是由于2022年第二季度供应链严重受阻而导致出货相对羸弱。华为排名第二，平板电脑出货量同比增长19%至120万台。小米排名第三，增幅领跑主流厂商，该厂商也推出了新的平板，整体出货量激增53%。联想排名第四，但由于商用领域的需求疲软，因此其平板电脑出货量大跌44%。荣耀位列第五，但出货量同比下滑8%。