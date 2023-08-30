经过近20年的高速发展，中国在全球显示产业中的重要地位已经逐步确立，产业规模持续位居全球首位。而中国庞大的产业规模，也离不开海内外产业链上中下游企业的深度参与。伴随全球显示产业变革的速度加快，LCD、OLED、Mini/Micro-LED、硅基OLED等新型显示技术齐头并进，5G通讯、人工智能、物联网、元宇宙、新能源汽车、超高清视频等新兴应用产业深度融合，市场仍然充满机遇与挑战。踏着炎炎夏日的尾巴，即将迎来初秋。显示产业将在这个寓意“收获”的季节里聚势为新，启程未来。作为一年一度海内外新型显示行业极具影响力的展览会，DIC EXPO 2023上海国际显示技术及应用创新展于8月29日在上海新国际博览中心盛大开幕。

中国光学光电子行业协会液晶分会理事长陈炎顺，日本日经BP专务董事浅见直树，工信部电子科技委副主任、中国工程院战略咨询中心特聘专家肖华，日本半导体制造装置协会专务理事渡部潔，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清，中国光学光电子行业协会秘书长姚大虎，京东方科技集团股份有限公司总裁高文宝，TCL华星光电技术有限公司副总裁、战略管理中心中心长窦燕，默克中国区总裁图达明，杉金光电总裁朱志勇，维信诺科技股份有限公司供应链中心总经理刘传珍，Japan Display Inc. CTO仲島義晴，KLA Display亚太总裁曹正鹄，苏钏科技总经理苏志乐，拓米集团董事长李福生出席了开幕式剪彩仪式。陈炎顺理事长正式宣布DIC EXPO 2023上海国际显示技术及应用创新展开幕！

本届展会聚焦新型显示全产业链，超300家产业链上下游企业及品牌联合出击，黑科技显示技术成果百花绽放，数以万计的现场观众和大咖近距离思想碰撞，推进产业创新发展，展商采购一键对接，为产业变革赋能。

海内外九大显示面板厂商集结

开幕当日，人潮拥挤，进场观众络绎不绝。显示面板厂商作为展会的核心、整个显示产业的中流砥柱，本届展会共吸引BOE（京东方）、TCL华星、天马微电子、维信诺、HKC惠科、华佳彩、龙腾光电、和辉光电、JDI海内外九大知名显示面板厂商参与，折叠屏、车载显示、商用显示、AR/VR等各大显示技术创新产品同台竞技，细处现真章，现场众多观众纷纷驻足观赏。

设备材料厂商 敢于“亮剑”

在显示面板厂商的领衔下，本届展会汇集康宁、默克、杉金光电、凯盛、KLA、Coherent高意、苏钏科技、拓米、电气硝子、集创北方、斯迪克、双星、欣奕华等300余家海内外材料和设备参展商，现场展示前沿关键技术成果，共同谱写展会新乐章。

日韩知名企业共襄盛举

此外，本届展会日韩国际知名参展商构筑成一道亮丽的风景线。JDI、电气硝子、捷恩智、suzuki、惠和、康肯、凸版印刷、KANEKA、佳能、东山薄膜、积水化学、基恩士、宜科思、艾美柯、日氟荣、PNT、希欧泰克、DKT、NPS、Hanil、Novasen、SMC、KORIKA、AMTE等携尖端海外显示“硬货”齐聚现场，展会现场备受观众瞩目。

“展”与“会”相得益彰

此外，本届展会同期举办二十余场专业主题论坛活动，超200余位业内顶级演讲嘉宾就全球显示产业最受关注的政策、市场、技术、产品等现状及发展趋势发表主题报告。展会首日举办2023第二届智能座舱与先进视窗技术论坛、2023第二届中国(上海) 显示及功能膜应用技术创新峰会、2023 XR产品结构材料与性能测试论坛、2023年（第二届）创新显示“行业精进”研讨会、2023集邦咨询次世代显示技术趋势研讨会及2023全球先锋显示科技发布会等活动，聚焦智能座舱、功能性薄膜、次时代显示技术等热点主题，携手打好破局之战，实现良好共赢。DIC 2023通过“会”与“展”实现产业展望、行业交流、上下游协同合作的目标，推动全球显示技术进步和中国显示产业持续创新发展。

供应链一对一专场配对对接

眼下显示产业变革迅猛，尽管2022年行业遭遇前所未有的挑战，但仍然展现出强大的韧性。中国显示产业规模庞大，也将为产业链和供应链发展提供巨大的市场。本届展会特别设置显示产业供应链对接会，为产业链搭建供需交流的平台，进一步发挥行业桥梁作用。

本届展会将从8月29日持续到31日，同时2023国际Mini/Micro LED供应链创新发展峰会、2022中国显示学术会议-大会报告、2023绿色厂务创新发展论坛、2023第九届中国OLED产业发展论坛、2023第三届中国(上海)显示材料及设备创新发展高峰论坛、2023全球先锋显示科技发布会、2023第二届中国(上海)健康显示高峰论坛、2023显示驱动IC产业发展研讨会也将同期相继举办，期待与您线下再次相聚！