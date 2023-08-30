Dhp Technology 生产折叠式太阳能屋顶，现在将建造超过 45 个休息站，为电动汽车充电站供电。

瑞士初创公司Dhp Technology是 ABCD-Horizo​​n 财团的一部分，该财团包括瑞士能源公司 Aventron、BG Consulting Engineers 和 Cargo Sous Terrain。该财团正在瑞士瓦莱州和伯尔尼州启动该项目。Dhp的折叠式太阳能屋顶被称为HORIZON，其获得专利的折叠机构会在支撑结构下自动展开或缩回，就像一个巨大的手风琴一样，根据天气情况而定。这在降大雪的地方特别有用。当雪停止时，它们可以再次伸出。

HORIZON 的轻质（无玻璃）结构意味着其结构支撑之间的距离可以很宽，因此不会牺牲停车位。它们的安装高度可达 6 米（19.6 英尺），这意味着半挂车等大型车辆可以安装在它们下方，这使得它们成为高速公路休息站的理想选择。

这 45 个 HORIZON 折叠太阳能屋顶产生的电力将主要用于电动汽车充电基础设施。Aventron 表示，电力可以流入休息区现有的充电点，也可以存储在电池中。剩余电力将输入电网并出售给 Aventron 的三大股东以及 Cargo Sous Terrain。45 个折叠太阳能屋顶将产生 35 兆瓦 (MW) 的清洁能源。这相当于每年为约7,800户家庭提供4,500千瓦时的平均用电量。

这些可折叠光伏系统的建设工作预计将于明年开始，预计于 2027 年完工。