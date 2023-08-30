Google 今天宣布，将在所有的 Workspace 应用中推出人工智能助理 Duet AI，包括 Gmail、Drive、Slides、Docs 等。该公司表示，Duet 技术已经测试了一段时间，已经有超过一百万人体验了这款虚拟助手。现在，任何付费使用 Google Workspace 应用的用户都可以使用 Duet AI。

Google 在今年早些时候的 I/O 开发者大会上公布了 Duet AI 人工智能，官方将其描述为一个在所有 Google 应用中都能提供帮助的合作伙伴。用户可以让 Duet AI 将 Google Docs 大纲转换成 Slides 中的演示文稿，或者让它根据电子表格中的数据制作图表。Duet AI 也可以是一个创造性的工具，用户可以让它写一封电子邮件回复，生成图像，或者检查语法。而且，还可以用它在 Drive 中找东西，总结文档等等。

Duet AI 也是一个涵盖很多应用特定功能的统称，在 Google Meet 中使用 Duet AI 意味着基于人工智能的光照和声音调整以及自动会议总结；在 Chat 中使用 Duet AI 意味着聊天长文自动摘要，让你不用花太多时间阅读。

但是，所有这些人工智能功能都不会便宜：Google 将向每个用户收取 30 美元的费用来使用 Duet AI，至少对于大型组织来说是这样，Google 还没有确定小团队的定价。这和微软为其 Copilot 人工智能系统收取的价格相同，该系统具有类似的功能，可以在大多数 Office 应用中使用。对于一套仍然非常新的人工智能工具来说，这都是很高的价格。

这些工具面临的挑战是，底层的人工智能模型并不完美，甚至差得很远，而且当处理关键业务数据时，风险很高。

如果你是一个 Workspace 用户，Duet AI 将出现在你使用的几乎所有应用中。在某些地方它是一个单独的菜单，可以通过点击右上角的 Duet AI 图标来访问。在其他地方，你可以直接从电子邮件或文档中向 Duet AI 寻求帮助。

这些无所不包的万能工具是两大办公套件未来的核心，两家公司都相信人工智能有潜力改变我们的工作方式。

来源：IT之家