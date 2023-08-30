Polestar和 Mobileye 将合作，使Polestar 4成为首款采用 Mobileye Chauffeur自动驾驶技术的量产车，该技术将由 ECARX 集成，并有可能应用于未来的 Polestar 车辆中。

Mobileye生产领先的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术，该技术已安装在全球超过 1.5 亿辆汽车上。Polestar 4 现已在中国上市，并于 2024 年在全球上市，从一开始就采用基于 Mobileye SuperVision 的 ADAS，为这项技术奠定了基础。预计将于 2023 年底前在中国首次交付。

当未来几年推出时，Chauffeur 预计将在高速公路上提供无视点对点自动驾驶，以及在其他环境下的无视自动驾驶。Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 评论道：“我对 Polestar 4 生产准备工作的进展感到非常高兴。与 Mobileye 的合作可以显着推动我们 Polestar 4 电动高性能 SUV 轿跑车的创新。我们知道，自己驾驶并不总是有趣和令人兴奋——这项技术意味着我们的客户可以在需要时实现自动驾驶，让未来的所有旅程变得愉快。”

Polestar 4将Polestar Precept概念车的独特设计元素与轿跑车的空气动力学线条以及现代 SUV 的空间和舒适性相结合。它的尺寸和价格定位在Polestar 2和Polestar 3之间。