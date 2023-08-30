总部位于新加坡的金融科技初创公司Qashier日前宣布，已在A轮融资中获得1000万美元资金。

Qashier 在一份声明中表示，本轮融资由Delivery Hero Ventures和IFP Securities联合领投，并得到了Antler Elevate和Cocoon Capital的参投。Qashier称，这笔资金将用于推进公司在东南亚四个重点市场的增长、拓展新的国际市场、以及加强其产品生态系统。

Qashier成立于2019年，主要面向餐饮、零售、美容、线下活动等领域的中小型企业提供包含了软硬件产品的POS及数字支付解决方案，帮助其实现支付交易环节的数字化转型。

据介绍，自成立以来，Qashier已处理了价值超10亿美元的交易，并通过其解决方案为东南亚各地的6000多家企业提供了支持。目前，Qashier在马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡四地设有办事处。

作为Qashier本次融资的背景，Qashier称，当前，（东南亚的）金融科技行业正值空前增长之际。并且有数据表示，就该地区的POS终端市场而言，到2028年，该领域的市场份额有望达到77亿美元，较今年翻倍增长（今年预计为37亿美元）。