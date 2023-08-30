五菱E10正式上市。新车推出实用型与舒适型两款车型，售价分别为3.68万元与3.98万元。 五菱E10的上市，全面升级城配“最后一公里”，优化城配物流行业结构的同时，丰富用户致富形态，让消费者低成本创富更有创意。

五菱E10致力于实现城市配送全场景覆盖，并能拓展出多种创业场景。在地摊经济、后备箱集市等新消费形态日益火爆的当下，五菱E10可变身美食、冷饮、鲜花等移动售货车，让用户轻松享有移动旺铺，实现“白天送货、晚上卖货”，让生意更有创意。

五菱坚持“以场景定义汽车”，除了日常用车场景，五菱E10还能根据使用场景进行定制。为满足不同奋斗者的创业需求，五菱E10支持按照使用场景定制货箱，可个性化定制环卫车、早餐车、冷藏车、保温车、消防车等，满足多种行业的用车需求，让新能源走进千行万业。

五菱E10遵循通用全球严苛制造标准，并通过模拟用户16万公里使用的耐久测试确保整车行驶安全与质量可靠。此外，五菱E10的高品质锂离子电池支持5年或20万公里超长质保，并且五菱在全国拥有超2800家服务网点，提供7*24小时专业服务。

值得一提的是，它可以上正规新能源机动车绿牌、拥有合法路权不限行，并能购买机动车商业保险。一直以来，上汽通用五菱商用车平台都致力于打造与时代同频的致富神器。此次上市的五菱E10是基于达成百万规模后，五菱商用车在新能源赛道的重磅力作。它开创了“微型新能源物流车”新品类，有助于升级城市配送模式、重塑末端配送体验和创新同城商业格局，打造出更多不止于配送的可能性。