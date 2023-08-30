嬴彻科技举办以”奔跑吧 卡车NOA”为主题的第二届嬴彻科技日，分享了嬴彻卡车NOA（导航辅助驾驶）率先突破5000万公里、安全运营零事故的创新实践，深度解读了嬴彻卡车NOA的新一代核心技术，并在现场与申通快递、中通快运、德邦快递等头部物流客户签署采购与战略合作协议。卡车智能驾驶进入大规模商用化阶段。嬴彻科技创始人兼CEO马喆人表示，”嬴彻卡车NOA已经零事故安全运营超过5000万公里。自2021年底嬴彻科技与主机厂伙伴成功量产智能重卡至今，嬴彻卡车NOA成功覆盖全国高速干线，其安全、省人、省力、省油的价值得到头部物流客户的广泛认可，已经实现了智能重卡的大规模商业化运营。这是卡车自动驾驶产业紧密合作的共同成就，并且形成了全球领先地位。通过嬴彻科技日这个平台，我们与产业伙伴共享共议卡车自动驾驶的技术创新与应用实践，共同推动行业加速发展。”

上海市中小企业发展服务中心主任卫丙戊应邀现场参会。他表示，嬴彻科技是上海市重点服务独角兽企业之一，对于嬴彻在自动驾驶技术与产品方面取得的成绩表示祝贺。市服务中心将依托”上海市企业服务云”为平台载体，积极链接资源，进一步做好独角兽培育工作，为企业成长关键期赋能。

嬴彻卡车NOA安全行驶超5000万公里，自动驾驶商业价值得到规模化验证

嬴彻科技已与百余家货主和承运车队展开常态化的智能重卡运营服务合作，商业运营里程超过5000万公里，覆盖了全国7大核心经济区的340多条干线高速运营线路，累计发运近5万趟次，全部由单驾完成。在共计600多天的智能驾驶重卡常态化商业运营中，自动驾驶里程占比超过90%，为物流客户持续创造安全、省人、省力、省油的显著价值。

安全：在科技日上，太平洋保险和嬴彻科技联合发布了行业首个完整年度智能驾驶重卡保险数据报告，详细对比了智能驾驶重卡与传统重卡的安全表现及出险数据。在百公里的前碰撞预警、车道偏离预警、急减速等核心指标上，智能驾驶相较人工驾驶可降低75%以上。

省人：嬴彻卡车NOA使司机从以往的纯人工驾驶模式转变为简单轻松的安全员模式，极大降低工作强度和驾驶疲劳，通过安全可持续的全程单驾，在快递快运、合同物流、零担和整车专线等各个干线物流细分场景均实现了人车比的显著下降，可节省人力成本20%~50%。

省力：嬴彻科技联合北京理工大学航天人因工程团队将航空航天人因研究引入卡车自动驾驶。经过累计134趟次运输任务、近12万公里的司机生理疲劳和心理疲劳指标测试对比分析显示，相比传统卡车驾驶员，使用嬴彻卡车NOA的智能卡车驾驶员的生理疲劳度下降约35%，心理疲劳度下降约11%。这项测试为卡车智能驾驶的人因研究提供了行业规范和标准参考，填补了行业空缺。双方首创了针对智能卡车驾驶员的生理和心理疲劳指标测试研究方法，通过可穿戴皮电、心电模块来采集肌电、心电等生理和心理指标信号，构建基于体力负荷、警觉度、认知负荷三大维度的驾驶疲劳多模态生物数学模型。

省油：嬴彻卡车NOA商业运营数据显示，在华东、华南、华北、华中等干线货运核心流向上，嬴彻智能重卡的节油表现均优于客户油耗考核标准，百公里节油平均可达1至3升，相较于人类优秀司机节油可达3%-7%。其中30%常态化运营线路可实现7%-10%的油耗下降。嬴彻卡车NOA引领卡车自动驾驶技术水平，其全国高速公路可用率为100%，高速公路商业运营覆盖率已达70%，并攻克连续弯、长下坡、连续隧道及缺少RTK定位信号等难题，实现复杂道路的安全可靠通行。嬴彻科技独创的节油算法（FEAD）已全面超越预见性巡航算法（PCC），实现了横向控制、交通流应对、全局速度规划、及更精准的载重及滚阻系数测算，显著提升节油效果。嬴彻卡车NOA针对重卡数据传输的局限，创造性实现端云结合的增强影子模式，在车端直接对驾驶数据进行高效提纯，上传高质量数据片段，已形成55万个高价值场景，并于云端数据湖进行仿真训练，版本更新周期仅需14天。

嬴彻科技CTO杨睿刚博士表示，从5000万公里里程碑再出发，嬴彻卡车自动驾驶技术将加速拓展能力边界，尤其是：更优秀的国道表现，超越老司机的更高认知与更智能的决策，支持主机厂实现更多更快的车型适配。嬴彻科技在科技日上全面解读了嬴彻卡车NOA新阶段的三大核心技术：

带安全护栏的端到端网络：端到端网络能显著提升自动驾驶性能，是行业大趋势。但传统端到端网络由于其不可解释性及可靠性不足，缺乏安全保证，难以大规模应用到真实场景。嬴彻科技创新性地提出了”带安全护栏的端到端网络”，把传统的端到端网络分解成数个可微分的子网络，建立可解释的端到端网络，并构建安全护栏进行约束，从而最大化利用端到端网络的智能并确保自动驾驶的安全性。同时采用占用网格技术（Occupancy Grid Map – OGM)在三维空间中进行表征，实现对异形物体及复杂场景有效识别。此外，针对重卡感知距离长对OGM算力和内存消耗大的挑战，嬴彻开发出高效OGM技术，采用自适应颗粒度与稀疏算法，降低55%的算力消耗与70%的内存消耗， 为用户提供更高的性价比。

嬴彻超级司机：嬴彻卡车NOA目前在行为上已逼近人类优秀司机，甚至在油耗等多个重点维度上已经超越了优秀司机。为了持续优化嬴彻卡车NOA性能，并在驾驶行为上实现对人类老司机的全面超越，嬴彻科技结合商业化运营获得的海量数据与高度智能的LLM大模型，开始打造嬴彻超级司机。首先将驾驶行为与场景数据在天气、路面材质、光照、道路结构、交通流量、车型、载重等300多个维度上进行原子化细分，并自然语言化；同时结合人工标注与自动标注形成正样本和负样本的驾驶行为原子集，对LLM模型进行精调，定制了专注于卡车自动驾驶的通用智能大模型TruckGPT。针对当代自动驾驶技术较难应对的长尾问题，通过嬴彻TruckGPT的通用智能来优化驾驶行为，打造嬴彻超级司机，力争在油耗、安全及驾乘舒适度上全面超越老司机。

在硬件方面，嬴彻科技专为卡车智能驾驶系统设计了新一代的ADCU计算平台。新平台提供了强大的AI与CPU算力, 满足卡车对于远距感知以及节油算法的需求。针对卡车长途弱网、多变工况对数据闭环造成的挑战，新平台提供了大容量的存储能力及数据管理系统，通过数据压缩，智能断点续传等技术确保高价值数据回传成功率达到99.9%。新的ADCU也达到了ASIL-B级的功能安全等级及ISO 21434认证的信息安全级别，充分应对卡车苛刻严酷的运行和维护环境。

在平台软件层面，嬴彻科技遵循着完整性、通用性以及标准化的设计理念，开发了车辆硬件管理，系统软件基础功能，功能安全与信息安全管理等方面核心功能。平台软件中包含了如车辆抽象（VAL）、传感器抽象（SAL）及代码自动生成等软件开发包，大幅提升了研发效率，将嬴彻卡车NOA与全新车型的适配时间降低至9-12个月。在卡车EEA架构方面，嬴彻星云架构释放了新一代功能，为OEM及Tier-1合作伙伴提供了更高效，更灵活的解决方案。新一代方案使用千兆以太网的通信架构，有效地解决了传统CAN/LIN 总线的带宽瓶颈。同时，新一代嬴彻星云架构还提供IASP标准化服务库，满足在可控成本下实现新车型快速应用及老车型高性能改造。整体方案实现全模块化软硬解耦，能够按多维度拆分交付，适配多主机厂差异化电子电气架构，高效支持卡车EEA架构升级。