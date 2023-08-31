近日，苏州三个臭皮匠生物科技有限公司（简称“3N科技”）宣布完成由深创投领投、凯乘资本共同投资的Pre-B轮数千万元级融资，凯乘资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资将用于持续技术创新，产品临床注册，以及进军海外市场。

3N科技坐落于苏州工业园区生物医药产业园，专注于接触镜护理解决方案的研发、生产与销售。团队多年深耕眼科赛道，直面接触镜护理痛点，用颠覆式的创新技术持续提升全球数以亿计接触镜消费者的佩戴体验，同时将角膜感染、干眼等接触镜护理不当引起的并发症风险降至最低。

3N科技创始人孙碧霞表示：很荣幸这次受到深创投以及凯乘资本的认可。在中国，由于受制于视光领域医疗人员的数量限制，验配师供不应求，这也使视光产品增速受到一定的限制，相应的，患者的护理意识也没有足够的资源去教育。但从国家近视防控的力度以及政策来看，接触镜的普及又是势在必行。所以，3N致力于从源头上保卫接触镜使用者的眼部健康，用有源设备的形式，替代传统人工，帮助患者解决由于佩戴镜片产生的所有问题。此次3N有了资本的加持，我们希望用我们的技术创新以及自驱改革，来创造全球的3N护理新体系，帮助接触镜使用者更清晰的看到这个世界。

深创投红土医疗基金田立博士认为：3N科技是聚焦眼部护理及治疗的创新眼科医疗器械公司，产品的创新程度全球领先，提供的护理方案帮助大量的接触镜使用者解决了由传统护理不当导致的感染以及干眼问题。多年以来，资本市场对眼科行业一直保持着高度关注。眼科行业消费属性较强，C端市场规模较大。眼科护理的痛点及消费者的需求均十分明确，护理细分市场在眼科行业内也占据了重要的市场份额，只是过往并未引起资本足够的关注。3N科技拥有最前沿的技术团队，深度耕耘眼科，用最领先的方案解决眼科临床痛点。此外，在如今医疗行业周期来临、企业发展不确定性增加的环境下，有一定自我造血能力且具备足够发展潜力的企业会更加具有市场竞争力。我们相信，3N科技后续的产品迭代，以及新产品的问世都会在眼科市场掀起一股新浪潮。

凯乘资本创始人邹国文表示：凯乘资本深度看好眼科行业的发展，近两年来我们已协助数十家深耕眼科领域的初创公司顺利完成多轮次的融资。眼视光领域一直以来都是眼科的第一大赛道，全球范围内有接触镜佩戴者数量众多，接触镜的护理难题多年来始终困扰着广大消费者，不仅护理流程繁琐，且成本高昂。3N科技是全球领先的接触镜护理方案提供商，其原创的电泳解离技术不仅极大地简化了原有的护理流程，提升了接触镜佩戴者的舒适度，减少了接触镜佩戴相关并发症的发生，更大大降低了消费者的护理成本，我们相信此次的资本加持以及国家政策的走向都有利于公司在未来的发展中再攀新高峰。