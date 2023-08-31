重庆长安汽车股份有限公司发布公告，此前，长安汽车之联营企业阿维塔公开增资扩股引入投资方，目前已经确定投资方。信息显示，阿维塔科技完成 B 轮融资，募集资金 30 亿元，投后估值近 200 亿元。本轮融资由长安汽车、南方资产、两江产业基金等继续追加投资，同时还引入了重庆产业母基金、交银投资、广开控股等国有资本。

阿维塔科技拟新增注册资本人民币 35030.11 万元，由人民币 164466.38 万元增至人民币 199496.49 万元。

本次增资完成后，长安汽车持股比例保持 40.99% 不变；南方资产持股比例由 7.35% 增加到 7.81%，重庆产业母基金持股 2.13%，重庆承安基金三期持股 2.13%，重庆常安创新基金 0.88%，广州凯南轩辕基金持股 1.17%，广州粤凯智动基金持股 0.55%，交银投资持股 1.76%。除上述以外的阿维塔科技其他原股东计划不参与本次增资。

增资后，长安汽车仍为阿维塔的最大股东，持股比例 40.99%，宁德时代持股第二，增资后持股比例从 17.1% 下降到 14.1%，重庆成安持股第三，增资后持股比例从 13.55% 下降到 11.17%。

来源：IT之家