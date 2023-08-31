宝马集团在电动化方向上持续稳定输出，以创新纯电动BMW iX1和创新纯电动BMW i7 M70L领衔的5款新能源产品同步上市，开始在各自的市场板块展现“悦人身心、更动人情怀”的BMW豪华电动体验。现在，中国客户可以在几乎所有的细分市场找到一款适合自己的BMW电动产品。宝马的电动化蓝图已经枝繁叶茂，在通往“新世代”的道路上大步前行。

创新纯电动BMW iX1上市，宣告BMW X家族最年轻的开拓者已加入战场，建议零售价人民币299,900元至339,900元。堪称宝马“电动时代旗舰”的顶级车型创新纯电动BMW i7 M70L正式上市，建议零售价人民币1,899,000元。全新BMW M760Le开售，为大型豪华车和性能车用户增添新选择，建议零售价人民币1,819,000元。配备强大M混合动力驱动系统的创新BMW XM Label Red限量版和创新BMW XM 50e震撼上市，建议零售价分别为人民币2,800,000元和1,468,000元。

电动阵容持续扩容，BMW运动基因和豪华品质完美融入智能电动化时代

为年轻用户而来，创新纯电动BMW iX1承袭BMW X家族的开拓精神，在电动时代进一步丰满BMW X1的传奇故事。凭借极富情感的数字化交互体验、独特的电动驾驶乐趣、宝马招牌的高效动力、豪华且极具实用性的驾乘空间，以及全生命周期的绿色环保，创新纯电动BMW iX1将该级别电动车的豪华价值提升至全新高度。

在更年轻的同时，BMW电动产品也在变得更强大。创新纯电动BMW i7 M70L作为宝马“电动时代旗舰”的顶级车型，汇聚了BMW i品牌、大型豪华车、以及BMW M品牌之精髓，实现了电动出行与M驾趣的完美融合，重新定义了宝马大型豪华性能轿车的标准。i7 M70L是宝马品牌有史以来加速最快、性能最强的纯电动车：其综合最大输出功率达485千瓦，峰值扭矩高达1,100牛·米，零至百公里加速时间仅为3.7秒；尽管动力如此强悍，i7 M70L却拥有相当优异的能耗表现，其百公里能耗最低可达19.2千瓦·时，使车辆在CLTC标准下可实现最高可达610公里的纯电续航里程，随心驰骋，从容驭世。

此外，创新纯电动BMW i7 M70L的工程开发在德国，而设计灵感来自中国。大胆突破的外观设计气势恢宏，表达了先锋领袖对于进取思维和豪华理念的无尽想象。环抱式交互光带和后排悬浮式巨幕为业内首创，充分体现了BMW“技术魔法”的动人魅力。

BMW 7系家族也迎来了首款插电式混合动力M车型，进一步巩固在大型豪华车领域的竞争力。全新BMW M760Le新车外观和内装均采用令人血脉贲张的专属M设计套装，凸显BMW M性能特征。该车将BMW第五代电驱组成的插电式混动系统和心潮澎湃的M性能相结合，最大输出功率达420千瓦，峰值扭矩高达800牛·米，零至百公里加速时间仅为4.3秒。

全球仅供应500台的创新BMW XM Label Red限量版是史上动力最强的BMW M车型。强大的M混合动力驱动系统具有550千瓦的输出功率，峰值扭矩达1,000牛米，只需3.8秒即可从静止加速到100公里/小时。与极致性能匹配的，还有顶级豪华和张扬个性。新车采用个性化定制特别涂装磨砂碳黑，把凛凛雄姿衬托得愈加威严。

随着这些新车的上市，再加上年内即将发布的BMW i5，宝马集团今年将在中国市场呈现11款纯电产品，覆盖几乎所有细分市场。持续壮大的新能源阵列不仅让BMW电动驾趣和豪华体验触达更广泛人群，同时突显了宝马电动技术在高性能细分市场的巨大潜力和想象力。

以情感化数字体验提升豪华驾趣

所有这些上市的新车还有一个共同特点，就是都提供了升级的数字化体验。宝马追求“以人为本，感受至上”的数字化理念——重体验不重堆料、要效率不要浪费。以BMW智能个人助理为例，软件的迭代和算法的优化使语音识别反应更快、识别更精准、对话方式更符合中国消费者日常表达习惯。BMW智能个人助理还能根据用户的驾驶习惯，主动向驾驶员提出让车辆发挥最佳性能的使用建议。设计上，新增的巧控浮窗界面设计遵循零层级原则，默认以地图为中心的主界面搭载灵活滑动小组件，支持用户便捷访问。小小的一点优化就给人车交互注入了感性美。

此外，新的“地图底幕”方便用户随时查看路况信息及周边兴趣点，并且在查看导航信息的同时兼容其他功能操作。在线宝马导航配合全新的eRoute路径规划功能，能够为用户带来更精准、更快捷、更智能的导航服务。在路线规划时，如果超出里程，系统会推荐最优的沿途充电方案并将相应的充电站作为中途点，并推荐每个充电站的可用状态、快慢充类型和预计充电时间等信息。如果用户需要，也可以手动定制添加其他充电站。当车辆剩余里程低于90公里，导航会通过BMW个人智能助理推荐附近最合适的充电站。

发布BMW超级充电站，开启BMW在中国的超充时代

为了有效提升客户体验，宝马一直在扩大自己的充电网络。截至2023年7月底，BMW公共充电网络在全国接入超过56万个公共充电桩，覆盖320多个城市。成都车展期间，宝马正式发布BMW超级充电站，大功率充电桩最高支持600A充电电流，部分BMW纯电车型最高充电功率理论上可达200kW，从10%充电至80%只需要约30分钟。

BMW超级充电站支持所有在售的BMW纯电车型，并对其它品牌电动车车主开放（可以兼容其他品牌车辆的250A国标充电）。此外，BMW超级充电站将接入“宝马数字生态”，BMW车主可通过My BMW App进行线上预约和支付、到站落锁、即插即充的一站式服务[2]。首站目前已在成都万象城落成并开始运营。接下来，BMW超级充电站将在主要城市的热门地段陆续落成，让更多人享受到BMW即时充电的尊享服务。