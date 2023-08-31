- 中国品牌入局，搅动拉丁美洲市场；
- 三星依旧是拉丁美洲的领导者，占据36.9%的市场份额，摩托罗拉紧随其后，占据21.4%的市场份额；
- 苹果公司的增长主要依靠iPhone 11来维持；
- 拉丁美洲四分之一的智能手机是5G智能手机。
根据Counterpoint Research市场监测服务发布的最新数据，受地区经济危机和全球智能手机出货量疲软的负面影响，2023年第二季度，拉丁美洲（拉丁美洲）的智能手机出货量同比下降15.6%，但环比增加2.4%。
谈及市场动态时，首席分析师Tina Lu评论说：“拉丁美洲2023年的经济增长实际上略超预期。然而，经济复苏未能帮助提高智能手机换机率。低消费需求在本季度继续影响该地区。尽管该地区大多数国家的通货膨胀逐步下降，但由于政治动荡继续制约整体经济，消费者信心尚未恢复。”
研究分析师Andres Silva补充道：“母亲节和父亲节促销等季节性因素帮助拉丁美洲市场在2023年第二季度环比小幅增长，但同比仍有所下降。许多中国品牌同时涌入，给拉丁美洲市场带来冲击。这些品牌志在实现增长，也促使其他品牌采取激进措施。然而，同比下降对该地区前六大国家均造成影响。”
拉丁美洲头部智能手机OEM市场份额，2022年第二季度与2023年第二季度的对比
谈及该地区的平均销售价格表现时，Tina Lu补充道：“该地区正在出现轻微的高端化趋势。与去年相比，拉丁美洲的智能手机总平均销售价格仅增长了4%左右。这是一个持续的趋势，有受到通货膨胀的影响。然而，三星等知名品牌正在推动通过5G机型提高该地区的平均销售价格。”
市场摘要
- 2023年第二季度，三星再次成为拉丁美洲市场的绝对领导者。然而，由于该地区大多数国家的业绩疲软，其出货量和市场份额均同比下降。
- 尽管三星在促销中积极加大折扣，但难以力挽狂澜，主要是巴西市场表现欠佳，加上中国品牌入场竞争，令其出货量遭受打压。
- 由于三星目前更专注于高端机型，令低价格段的机型有所受限，因此其整体价值同比下降2%。
- 摩托罗拉的出货量同比下降，但其市场份额略有上升。该公司扩充了入门级E系列的机型，并在5月采用大量广告宣传，推出摩托罗拉Edge 40 Pro。
- 小米在本季度的份额略有下降，但得益于在4月首周推出Redmi Note 12，其份额保持稳定，帮助其提升了2023年第二季度的出货量和销售额。小米还增加了Poco品牌在该地区开放渠道的出货量。
- 小米在墨西哥的地位略有回升，在拉丁美洲地区南部灰色市场的份额继续增长。
- 2023年第二季度，主要得益于iPhone 11，苹果公司的出货量和市场份额均同比增长。4G智能手机仍在推动苹果公司在该地区的销量增长。
- OPPO依然是该地区第五大参与者，在墨西哥排名第三。2023年第二季度，OPPO销量增长了70%以上，市场份额同比增长了一倍多，但出货量环比下降。
- 荣耀未能进入榜单，但在拉丁美洲增长显著。荣耀在本季度增长最为强劲，但品牌形象仍需继续建设。
- “其他”主要由区域品牌组成，同比继续下降。该类别受到中国低价格段品牌进入的影响最大。