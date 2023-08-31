中国品牌入局，搅动拉丁美洲市场；

三星依旧是拉丁美洲的领导者，占据36.9%的市场份额，摩托罗拉紧随其后，占据21.4%的市场份额；

苹果公司的增长主要依靠iPhone 11来维持；

拉丁美洲四分之一的智能手机是5G智能手机。

根据Counterpoint Research市场监测服务发布的最新数据，受地区经济危机和全球智能手机出货量疲软的负面影响，2023年第二季度，拉丁美洲（拉丁美洲）的智能手机出货量同比下降15.6%，但环比增加2.4%。

谈及市场动态时，首席分析师Tina Lu评论说：“拉丁美洲2023年的经济增长实际上略超预期。然而，经济复苏未能帮助提高智能手机换机率。低消费需求在本季度继续影响该地区。尽管该地区大多数国家的通货膨胀逐步下降，但由于政治动荡继续制约整体经济，消费者信心尚未恢复。”

研究分析师Andres Silva补充道：“母亲节和父亲节促销等季节性因素帮助拉丁美洲市场在2023年第二季度环比小幅增长，但同比仍有所下降。许多中国品牌同时涌入，给拉丁美洲市场带来冲击。这些品牌志在实现增长，也促使其他品牌采取激进措施。然而，同比下降对该地区前六大国家均造成影响。”

拉丁美洲头部智能手机OEM市场份额，2022年第二季度与2023年第二季度的对比

谈及该地区的平均销售价格表现时，Tina Lu补充道：“该地区正在出现轻微的高端化趋势。与去年相比，拉丁美洲的智能手机总平均销售价格仅增长了4%左右。这是一个持续的趋势，有受到通货膨胀的影响。然而，三星等知名品牌正在推动通过5G机型提高该地区的平均销售价格。”

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