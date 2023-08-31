不久之前，比亚迪迎来第500万辆新能源汽车的下线，成为首个达成这一里程碑的中国品牌。践行主流价值，比亚迪始终坚持以技术创新响应用户不断升级的需求，优化产品体验。以品牌势能引领，王朝旗舰SUV唐家族在市场耕耘8年不断进阶，以高达25万元的平均售价，完成了超54万的累计销量，打破合资垄断，改写了主流中高端SUV市场格局，彰显了中国品牌自信。

在成都车展，唐EV冠军版、唐DM-p冠军版/战神版、唐DM-i冠军版200KM组成的唐家族全擎高价值系列开启预售，市场反响热烈，用户好评如潮。8月31日，新车正式上市，售价24.98万元-30.98万元，同时为用户准备了包括“2大无忧购车政策、1大无忧用车保障、5大专属贵宾服务、5大智联在线服务”的多重盛唐礼遇。

文化传承，开启国潮新篇

于设计上，唐家族全擎高价值系列仍沿用王朝代表性的龙颜美学，在造型、科技和功能性的平衡中，以没有丝毫妥协的审美与实用体验，开启传统与现代的交融新篇。其中，外观上其新增全新银釉白、冰川蓝车色可选，银釉白灵感源于唐代官窑——邢窑白瓷，类雪似银，将华夏的气质淋漓表述。唐EV冠军版、唐DM-p冠军版/战神版新增全新中国结尾灯造型，以光影变化诠释出独属于中国文化的美学体验。同时，其新增20寸和21寸全新造型轮毂各一款，整体视觉浑然天成。

内饰中，唐家族全新的藕韵灰内饰配色，灵感取自盛唐时期最流行的中国色，彰显出华夏韵味。而更大面积的柔软皮质包裹，配搭INS工艺饰件，则让座舱呈现更显高档的视觉与触觉质感。同时，唐家族一贯擅长满足多成员出行所需的空间布局与多功能性，新车依然带来六座、七座可选的豪华百变大空间，为用户带来远超同级的用车体验。

值得一提的是，为满足用户的个性化需求，唐家族与用户深度共创，推出唐DM-p战神版。新车以甲胄灵感注入银砂黑配色，搭配高性能金甲黄6活塞定钳（前），并采用了包括黑色涂装多辐条轮毂、哑光黑logo在内的一系列熏黑外观套件。同时，新车内饰以黑色高档类麂皮包覆座椅、门板、中控扶手箱、车顶棚等，并采用了真皮方向盘。整车内饰运动升级，与个性外观、银砂黑外观配色相得益彰，由内而外释放深遂的战斗气息，尽显华夏风骨。

三“擎”并驱，明星技术齐备

于技术上，唐家族全擎高价值系列三“擎”并驱，强强联合，唐EV冠军版、唐DM-p冠军版/战神版、唐DM-i冠军版200KM，以顶尖水准聚焦不同场景需求。其中，唐EV冠军版两驱版本坐拥730km跨时代的续航体验，四驱版本则拥有零百加速4.4s、配搭超级智能电四驱的性能实力，全系更可实现最大170kW安全升压直流快充，充电10分钟最长增加续航173km，可全面满足追求高品质出行的家庭所需。

唐DM-p冠军版/战神版搭载DM-p王者混动，可实现4.3s破百，堪称插混的动力天花板。其“不但快，而且省”，综合续航超过1000公里，达到极致性能与效能的平衡。同时，其标配超级智能电四驱，在动力、安全、脱困、能耗四个方面实现了对传统机械四驱的全方位超越。此外，唐DM-p战神版更配备脱困神器差速锁，可胜任更多户外越野场景。以“全场景、零焦虑”的产品特性，新车可大幅提升不断探索、又热爱生活的家庭用户出行品质。

唐DM-i冠军版配搭DM-i超级混动技术，新增纯电续航200km的长续航版本，综合工况下，百公里亏电油耗仅5.5L，综合续航达1100km，可满足通勤半径更长的大城精英用户出行需求。

此外，唐家族全擎高价值系列标配FSD可变阻尼悬架系统，可灵活适应复杂多样的路况，带来更好的驾乘体验。其中高配车型进阶配置云辇-C智能阻尼车身控制系统、CCT舒适控制技术。其中，云辇-C系统通过控制减振器电磁阀调节阻尼，可实现阻尼的无级自适应调节，在驾乘舒适性方面实现了“质”的提升，并兼顾了车辆的操控性，满足用户对不同场景的需求。CCT技术则可有效让车辆减少加、减速时的俯仰程度，避免晕车，提升舒适感受。

旗舰标配，入门即高配

于配置上，唐家族全擎高价值系列起步即高配，坐拥12项旗舰级核心高阶配置。其中，DiLink(5G)智能网联系统换“芯”升级，打造出了一个“更智能、更高效、更人性”的无限畅享智能座舱。具体功能上，其具备小憩/宝宝模式等情景模式；全车智能语音交互支持全场景连续对话、可见即可说、随时打断、四音区唤醒以及媲美真人的AI声音。ONE ID账号体系能够实现账号识别、个性化设置、生态联动三大功能，可自动加载该用户账号对应的个性化设置。同时，其标配DiPilot智能驾驶辅助系统，可实现L2+级智能驾驶辅助功能。再加上由兼容苹果和安卓设备的NFC数字钥匙、UWB数字钥匙组成的全场景数字钥匙。此次，唐家族新车三箭齐发，其真正塑造了同级智能标杆。

舒适配置中，唐家族全擎高价值系列标配12扬声器HiFi级定制丹拿音响、主副驾驶座椅通风/加热/电动调节、31色氛围灯、抑菌模块、方向盘加热。大六座版本更加入了中排的通风、加热、10点式按摩等高端舒享配置。便捷性配置上，其标配电动尾门、车内220V交流插座、50W手机无线快充、6kW移动电站。从舒适到便捷，新车实现全面均衡领先，可充分满足家庭出行的不同需求，让用户可解锁多样用车生活。

总结：

唐家族面向主流家庭，以超50万用户背书，带来都市出行、短途出游、长途自驾的全场景车型组合，精准契合不同用户所需。当前，中国品牌凭借加速迭代的新能源技术，正不断向市场高地发起冲击。立于大势前沿的唐家族全擎高价值系列，依靠从设计到空间、从性能到效能、从价格到价值的综合用车体验，已是为20-30万级中高端家用SUV树立了价值标杆！