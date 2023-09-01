根据Canalys发布的最新报告，2023年第二季度，拉美地区智能手机出货量同比下跌14%至2800万部。尽管如此，随着消费信心的恢复、库存水平改善以及厂商对关键细分市场的关注，拉美市场呈稳中向好的迹象。

Canalys高级顾问Miguel Perez表示，“消费需求的疲软导致厂商库存处于高位。这促使各大厂商采取更为谨慎的策略，以回报率更高的细分市场为目标。三星、摩托罗拉和小米都遭遇双位数的同比跌幅。但采取保守的策略有助于避免库存过剩，提高盈利能力和有针对性地投放资源，从而在瞬息万变的市场环境下提高调适能力。” 前三大厂商采取的战术大相径庭。三星逐渐退出200美元以下的区间，把重心放在产品组合中利润率更好的机型。在积极推出Moto Razr和Moto Edge 40系列产品后，摩托罗拉正聚焦于中低端市场，推出Moto E13、G23、G13和G53等主打产品。继2023年第一季度大跌后，小米通过专注于红米12 4G、红米12C、A2和Note 12S等定价介于100美元至500美元不等的机型，促进出货量的回升。

Perez补充道，“除了前三厂商外，虽然其他厂商的表现迥异，但部分品牌正扩大其在拉美地区的份额。传音、荣耀和OPPO在2023年第二季度取得显著增长，凸显厂商在拉美市场的机遇。这三家厂商一直采取有的放矢的投资策略。传音凭借其丰富的入门级产品组合，在哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁的出色表现，重回第四。荣耀的出货量增幅最大，在整个拉美地区的同比涨幅达到168%。同时，OPPO也主攻其两大核心市场——哥伦比亚和墨西哥，通过对渠道营销的大力投资，来提高在该地区的品牌知名度。对于在国内市场步履维艰的国产品牌，拉美不仅是一个选择，更是他们全球化策略的重要一环。”

尽管社会政治环境各异，但拉美市场的经济整体稳定，为智能手机市场营造了良好的基础条件。虽然经济衰退的可能性仍未完全消弭，但该地区的通胀在很大程度上得到控制，而巴西、墨西哥和哥伦比亚三大经济强国也实现稳定的增长。这一良好的前景导致2023年的经济预测得以上调，使该地区成为智能手机市场扩张的必争之地。

结合市场整体趋于稳定，Canalys预测拉丁美洲智能手机市场在2023年将萎缩2%，但从宏观角度上看仍充满机会。消费信心的提振和整体支出的增加为下半年提供潜在的增长，特别是临近的销售旺季。为此，各大品牌需要深化他们的策略，建立强大的渠道合作，维持财务健康并根据战略机会采取行动。