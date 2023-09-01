根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，受制于不利的宏观经济环境，东南亚智能手机市场出货量同比下跌15%至2090万部，创下自2014年以来的新低。这导致库存的积压，抑制厂商的新举措和库存的补充，使整个行业在节日季表现平平。

Canalys分析师周乐轩表示，当季出货量的走低标志着东南亚地区遭遇连续六个季度的下滑。各大品牌在本季度仍保持谨慎，着重加强渠道建设，布局长期的可持续发展。由于非Pro 版的iPhone 14 版的库存调整受挫，苹果加大渠道激励力度。同时，三星也规范渠道库存，随着旧机型的打折，导致产品定价不稳定和供应混乱，因此三星中低端机型面临“互相蚕食”的难题。与此同时，凭借专注于二线城市的渠道激励措施，其子品牌Infinix和Tecno采取的免费附赠、折扣和价格亲民的低端机型等举措，使得传音成为唯一增长的厂商，猛增31%，首次闯入前五。 虽然同比下降26%，但三星在A系列的热销下仍领跑东南亚市场，出货420万部，取得20%的市场份额。OPPO排名第二，出货量达340万部，市场份额达16%。OPPO加强旗下Find和Reno系列的品牌知名度，并在马来西亚和泰国等市场扩大运营商的足迹。小米和传音出货量均为290万部，分别取得14%的市场份额。小米最新发布的红米Note 12系列成为关键动能。传音在马来西亚、泰国和印尼的市场份额实现增长，同时巩固了在菲律宾的领先地位。得益于新近发布的C系列的成功，realme重回第五，出货量达260万部，市场份额12%。

乐轩补充道，“2023年第二季度，在泰国和马来西亚等以运营商为主的市场，采用5G的情况有所增加，这推动一定的增势，因为运营商寻求高性价比的5G设备进行促销， 尽管这两个市场分别同比下滑7%和11%，但运营商渠道的增长缓解下降趋势。在以运营商为主导的市场，平价5G仍是保持长期份额的关键因素。例如，三星的A14 5G在运营商渠道获得成功，而OPPO和vivo也通过A78 5G和Y36 5G进军该细分领域。另一方面，印尼和菲律宾的出货量分别下滑13%和18%。由于渠道库存积压，迫使零售商以低于成本的价格清理库存以为新产品腾出空间，因此这些品牌商不得不给他们的渠道伙伴提供补贴。越南是一个出口导向型经济体，受全球经济放缓的影响很大，因此出货量下降了 24%。”

随着渠道库存回归至更为健康的水平，市场有望在2023年下半年重拾增长， 激励计划的升级和新高端机型的发布或许提振2023年第三季度的出货。东南亚地区的长远前景依然良好，Canalys预计，该地区将在2024年实现个位数的增长。随着电子商务运营商大举完善基础设施，线上渠道的扩张将很大程度上成为未来的增长动力，而及时付款和物流将使电商更有效地实现规模化发展。通过增加营销支出，采用更激进的折扣力度刺激需求。除此之外，东南亚地区不断扩充的中产阶层和涌入劳动市场的年轻人，带来可支配收入的增长，为预期市场的改善提供有力的支撑。