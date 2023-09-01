动点出海获悉，近日，东南亚K12教育科技公司WonderMind宣布已完成数百万美元种子轮融资。

据了解，本轮融资由ATM Capital领投，前知名教育上市公司联合创始人、东南亚企业家跟投，据悉，本轮融资将用于WonderMind的产品研发和人才招募。

WonderMind创始团队表示：“我们很荣幸获得ATM Capital的信任和支持。ATM Capital在东南亚拥有广泛而深入的网络，不仅为WonderMind提供成长的资本，还有本地化和战略资源上的帮助。我们将为学生提供更多创新教育产品，全力推动东南亚教育的发展。”

ATM Capital指出，WonderMind团队成员在教育领域拥有丰富的实践经验和深厚的理论基础，通过扎根本地和深度调研，团队对本地教育市场需求和特点有深刻理解，通过借鉴国际先进教育理念和方法，结合东南亚地区的实际情况，将为当地学生提供富有创新性和实用性的课程产品。

WonderMind成立于2023年5月，由四位教育行业资深从业者在新加坡创立，他们平均拥有15年以上的线下和在线教育从业经验，均曾在新东方、好未来、高途等知名教育上市公司担任高管，管理过数十亿营收规模、数千位员工、服务学员超百万的综合型团队。

作为WonderMind本次的融资背景，从教育市场来看，东南亚凭借着优越的人口数量和年龄结构等优势，正成为下一个适合教育科技行业发展的大市场。Business Times指出，东南亚人口近7亿，有26%人口属于学龄人群。过去五年，东盟国家的人口复合年增长率为1.2%。据 Statista数据显示，2020年，东盟平均每名妇女生育2.2个婴儿。其中，印尼、菲律宾等国家生育率均超平均水平。东南亚学龄人群数量预计将进一步增加，成为教育公司的重要用户群。

而得益于东南亚地区的人口红利、经济增长和政府对教育事业的大力支持，WonderMind所处的K12教育市场充满巨大潜力和发展空间。一方面，WonderMind可采用先进的教学技术和方法，建立引人入胜的学习世界，提高学生的学习效果和创造力；另一面，通过提供在线学习课程，可以提供平等的教育机会，使更多的学生获得高质量的教育，从而为社会创造更多价值。

展望未来，WonderMind创始团队希望在人工智能的大背景下，搭乘东南亚高速发展的列车，探索出教育行业全新的OMO模式，为学员提供更加优质的校内+校外教育产品和学习解决方案。