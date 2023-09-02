梅赛德斯-奔驰于今年秋天开设了首个高功率充电站，实施其扩大全球充电基础设施的深远计划。从十月开始，首批梅赛德斯-奔驰充电中心将在亚特兰大（美国）、成都（中国）和曼海姆（德国）投入运营。到2024年底，梅赛德斯-奔驰的目标是将其全球充电网络进一步扩展至超过2000个大功率充电点。长期目标是到本十年末创建超过 2,000 个充电中心和 10,000 多个充电点。

借助该充电网络，梅赛德斯-奔驰为电动汽车的快速、便捷和可持续充电制定了新标准。根据地区的不同，充电站目前提供高达 400 kW 的充电功率，通过相应的标准充电系统 CCS1、CCS2、NACS 和 GB/T 提供。得益于智能充电管理，每辆车都可以以其最大额定功率充电。这将客户的充电时间减少到绝对最低限度。

在选择充电站位置时，梅赛德斯-奔驰非常重视愉悦、安全的客户体验。充电站位于主要交通区域和部分梅赛德斯-奔驰经销商处，并提供附近的其他便利设施，例如茶点、小吃和卫生间设施。为确保安全，计划在充电站配备监控摄像头。在选定的地点，智能灯杆不仅提供适当的照明，还提供功能性 LED 元件，提供有关充电点可用性和车辆充电状态的信息。选定充电中心的顶篷可提供防风雨保护。

根据其可持续商业战略“Ambition 2039”，梅赛德斯-奔驰还让其客户能够以环保的方式充电，在该充电网络中使用 100% 可再生电力。这最好尽可能通过绿色电力供应合同或使用经过认可的供应商提供的可再生能源证书来完成。选定的充电中心还将配备太阳能电池板，为充电中心本身提供电力。

梅赛德斯-奔驰继续推进其“纯电动”战略，并致力于通过投资全球充电网络来建设面向未来的充电基础设施。随着梅赛德斯-奔驰大功率充电网络的发展，梅赛德斯-奔驰正在不断扩展其现有产品。其中一部分还包括欧洲快速充电网络IONITY以及最近宣布与其他六家原始设备制造商成立的合资企业，以进一步扩大北​​美充电基础设施。梅赛德斯-奔驰大功率充电网络是该公司整体电气化战略的另一个关键组成部分。所有与充电生态系统相关的业务均隶属于 Mercedes-Benz Mobility AG。