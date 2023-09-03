荷兰卡车制造商DAF Trucks推出新一代 DAF XB 卡车，这是 7.5 吨至 19 吨级别的全系列配送车辆。新车型系列包括全系列电池电动汽车，以支持运输公司向零排放过渡。新款 DAF XB 将最低的环境足迹与一流的效率、安全性和舒适性结合在一起。

凭借其用于配送、长途运输和职业应用的全新一代 XD、XF、XG 和 XG+ 卡车系列，DAF 在过去 18 个月里在效率和排放、安全性和驾驶员舒适度方面树立了新标准。新一代 XB（包括 XBC 工程卡车）完善了 DAF 广泛且屡获殊荣的产品系列。

DAF 是第一家向市场提供一系列电池电动卡车的欧洲卡车制造商，并通过新一代XD 和 XF 电动车型进一步扩大了其环境领先地位。

现在，DAF 通过新型 DAF XB Electric 进一步扩大了其“零排放”产品范围，该产品非常适合可持续的内城和区域配送。除了 16 吨和 19 吨版本外，还有配备 17.5 英寸车轮且只有一个入口踏板的 12 吨版本。轴距4.2米起。

XB Electric 的电动机根据规格提供 120 或 190 kW 的标称功率，标称扭矩分别为 950 和 1.850 Nm（峰值 2.600 和 3.500 Nm）。为了尽可能降低环境影响和最高耐用性，DAF 采用不含钴和镁的磷酸铁锂（LFP – 磷酸铁锂）高能量密度电池组，总能量含量为 141 至 282 kWh。这些使得 XB Electric 的续航里程可达 350 公里超静音和“零排放”；足以满足城市配送运输运营商的需求。

新型 DAF XB Electric 的一个特色是“组合充电系统”。这使得卡车可以通过常规电力网络充电，并且是卡车在一天结束时返回基地时的理想选择。将电池（650V DC，150 kW）从 20% 快速充电到 80% 只需要 40 到 70 分钟，具体取决于规格。

为了更好地支持客户向零排放道路运输过渡，DAF 的全面产品还包括广泛的充电解决方案、路线规划和充电建议，以及为驾驶员提供专门培训，以充分利用其车辆。