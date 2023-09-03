捷豹路虎(JLR) 与可再生能源领域的领导者 Wykes Engineering Ltd 合作，开发英国最大的能源存储系统之一，利用二手捷豹 I-PACE 电池利用太阳能和风能。单个 Wykes 工程电池储能系统 (BESS) 使用 30 节二次寿命的 I-PACE 电池，满容量时可存储高达 2.5MWh 的能量。所提供的电池取自原型车和工程测试车辆，捷豹路虎的目标是到 2023 年底提供足够的电池来存储总共 7.5MWh 的能量，足以为 750 个家庭提供一天的电力。可以创建用于容纳未来从废旧生产车辆中拆除的额外二次电池。

每个 BESS 都与先进的逆变器相连，以最大限度地提高效率和管理能源，能够在高峰时段直接向国家电网供电，并在非高峰时段从电网提取电力以供将来使用。像这样的电池存储系统对于电网脱碳至关重要，因为它们可以应对快速的需求高峰，并在阳光明媚或有风的条件下最大限度地捕获太阳能和风能，以便在需要时使用。

作为技术合作的一部分，Wykes Engineering 和 JLR 实现了无缝集成，无需额外的制造步骤或拆除电池模块。只需将电池从捷豹 I-PACE 上拆下，然后将其放入现场集装箱的架子上，即可最大限度地提高项目的可持续性。此次合作是捷豹路虎采用循环经济原则的重要一步，也是该公司到 2039 年实现碳净零战略的一部分。

到 2030 年，用于固定应用（例如可再生能源存储）的二次电池供应每年可能超过 200 吉瓦时，创造全球价值超过 300 亿美元。JLR 的电池按照最高标准进行设计，因此一旦其健康状况低于电动汽车的严格要求（通常会留下 70-80% 的剩余容量），就可以在低能耗情况下部署。

重复利用汽车电池将为捷豹路虎在能源存储及其他领域创造新的循环经济商业模式。一旦电池健康状况低于这些二次使用案例所需的水平，捷豹路虎将回收电池，以便可以回收原材料进行再利用，作为真正循环经济的一部分。