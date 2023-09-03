内华达州里诺市的初创公司World4Solar首次推出了一种独立式模块化太阳能天篷，可以在不到一天的时间内安装完毕。World4Solar 的新型模块化住宅太阳能天篷称为 HelioWing，它是预先组装和预先配置的。这些也可以定制：每个单元有两个可用的 2 级充电器，并且还提供 25 kWh 或 100 kWh 电池存储。

该公司提供两种可并网或离网使用的基本型号：7.38 kWp 的 HelioWing 5 和 9.84 kWp 的 HelioWing 7。如果由经过认证的安装人员将其安装在准备好的基础上，则安装只需大约六个小时。World4Solar 首席执行官 Marc Hofer表示：“我们对多单元住宅和商业装置的自我维持和节能电力趋势感到兴奋。

“我们的现代装饰设计适合所有环境，其防风雨太阳能覆盖屋顶可在需要时提供照明、遮阳和防雨。”

World4Solar 表示 HelioWing 的平均使用寿命为 20 年，并提供 10 年保修。这种太阳能天篷似乎有很大的前景，因为它用途广泛，而且安装过程似乎非常简单，这会让更多的人接触到太阳能，这只能是一件好事——市场上的选择越多越好。