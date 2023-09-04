据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果公司今年曾经接近于发布一款全新的 14 英寸 iPad，但最终没有实现，这款 iPad 将是苹果有史以来最大的平板电脑。

古尔曼在其最新一期“Power On”时事通讯中称，苹果从 2021 年开始探索更大尺寸 iPad 的概念，甚至在今年准备推出一款 14 英寸的型号，但现在这款产品已经不在苹果的近期产品计划中了。

古尔曼称，一个复杂的问题是 iPad 系列向 OLED 显示屏的过渡，这可能会导致更大的平板电脑显示屏成本大幅提高。据此前传闻，第一批将在 2024 年上半年发售的 iPad Pro 机型最大为 13 英寸。

此前有多个消息来源透露，苹果的设计师和工程师正在研究更大屏幕的 iPad，这可能会进一步“模糊”平板电脑和笔记本电脑之间的界限。

自 2018 年以来，最大的 iPad 一直是 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro。这意味着最大的 iPad 仍然比最小的 MacBook——M1 MacBook Air 和 M2 MacBook Pro（都配备了 13.3 英寸的显示屏）要小。由于 12.9 英寸的 iPad Pro 已经接近于 13.3 英寸的 MacBook，并且明年可能会增加到 13 英寸，因此苹果提供一个更大的 iPad 似乎只是时间问题。

来源：IT之家