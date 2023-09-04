Canoo Technologies即将推出新型生活方式送货车 (LDV) 190，该车将公司的产品线扩展到 2 级电动货车领域。LDV 190 与 LDV 130 共享相同的多用途平台 (MPP)，但具有更加强的悬架系统，可以处理 2 类车辆增加的有效负载。驾驶员会注意到，得益于 Canoo 获得专利的线控转向系统，它具有与 LDV 130 相同的动态操控性和性能。

尽管有效负载能力和车身长度有所增加，但 LDV 130 仍保持了轴距和低重心。这确保了在所有速度下的可预测驾驶行为，同时保持低速和城市地区的机动性。

LDV 190 还具有独特且正在申请专利的可互换后货物盒，使客户能够在谷仓门、卷帘门和包含装载坡道的分体式后挡板配置之间进行更换。客户可以选择带有 270 度铰链的双 50/50 谷仓门，该铰链向后折叠靠在车身上，方便货物存取和大型物体的装载。

可选的台阶保险杠可提供保护并提供额外的后部货物区域通道。标准舱壁后面的货物区域已扩大到 172 立方英尺的空间，可选的单座版本的前舱可提供更多的货物空间。

基于 LDV 190 货物量的增加，额外的发光二极管 (LED) 照明提供了所有条件下的可视性。该车辆还配备可选的复合半透明车顶板，可在白天为货物区域提供更多自然光。可用的货架系统、储物箱和具有 1000 磅工作能力的独特滑动货物地板，可最大限度地提高货物密度、通道和组织。

LDV 190 及其增加的尺寸和功能介于已经成功的 LDV 130 和即将推出的更大的 Canoo MPDV 之间。与所有 Canoo 车队车辆一样，LDV 190 独特的专用平台设计可提供最大的货物密度、增强的安全性和驾驶员舒适度，同时保持 2 级细分市场中最小的占地面积和最长的电动汽车续航里程。

该公司表示，正在努力实现到 2023 年底年产 20,000 辆汽车的生产准备水平。该公司正在俄克拉荷马城建设一座汽车装配厂，并在俄克拉何马州普赖尔建设一座电池厂。