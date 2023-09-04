近日，上海柯泰亚生物科技有限公司（柯泰亚生物）完成2.5亿元人民币的B轮融资，由恒旭资本和斯道资本联合领投，河南汇融、食芯资本跟投，元启资本担任独家财务顾问。本次融资也是柯泰亚生物成立近2年时间内完成的第四轮融资，累计完成近5亿元人民币的资金储备。

柯泰亚生物在2021年9月成立于中国上海，由Amyris前全球研发副总裁兼中国区总裁创立，并汇集梅花生物、德国赢创、Amyris前高管等海内外人才。柯泰亚团队具有海内外合成生物研发、产品开发及规模化经验，平均深耕行业十余年。创始人赵立山博士拥有20+年合成生物技术研发与产业化经验，主导或参与了多项创新技术的开发，包括创建全球首个合成生物研发平台，以及十多个合成生物新产品的规模化和商业化。赵立山博士同时具有丰富的管理和市场经验，曾经开拓了Amyris中国区业务。

柯泰亚生物创始人赵立山博士表示：感谢各新老股东对柯泰亚生物的支持和信任。我们的目标从成立之时就是把柯泰亚打造成一个兼具顶尖研发和大规模生产制造能力的公司。在过去的一年半时间，公司的平台技术渐趋完善，研发效率大幅提高，成功推动多条产品管线超预期进入中试或商业化阶段。此轮融资将有助我们进一步增强研发平台的优势，同时重点提升规模化生产能力，加速产品商业化进程。

恒旭资本董事长陆永涛先生表示：恒旭资本非常荣幸领投本轮柯泰亚的投资。在双碳绿色生产的大背景下，合成生物学对全球可持续发展至关重要。合成生物学的难点在于选品、技术研发平台和落地放大能力，而赵博士团队卓越的选品眼光、深厚的研发技术储备和高效的执行能力为柯泰亚筑起了护城河。恒旭资本持续看好合成生物学在国内的发展潜力，并且坚信在赵博士的带领和团队的努力下，依托公司全链条的DBTL平台能力，柯泰亚能成为中国合成生物学赛道的领军企业。

斯道资本管理合伙人兼中国区负责人臧加纶表示：我们坚定不移地看好合成生物和生物制造在中国的发展前景。赵博士及其团队作为业内稀缺的顶尖复合型人才，带领公司在成立仅两年的时间里，从研发平台积累、多层次管线布局、规模化到商业化等各方面展现出喜人的进展和突破。斯道资本作为A+轮领投方和B轮共同领投方，持续支持并加码柯泰亚，我们坚信公司具备难以复制的从实验室到商业化的全链条经验，对其发展潜力和社会价值都充满期待。

河南创新投资集团副总经理、汇融基金副总经理葛党桥博士：作为国内第一个设立专项合成生物学基金的投资机构，我们持续关注赵博士团队的创业进展，很荣幸能在本轮跟进投资。柯泰亚团队具备良好产业经验，产品管线布局策略富有战略眼光，结合遥遥领先的IT+BT融合研发实力快速推进管线产业化落地。赵博士本人的谦谦君子之风以及核心团队务实稳健的风格都给我们留下了深刻印象。在市场期待合成生物学企业兑现承诺的当下，深信柯泰亚能够成为行业引领者，汇融格物基金依托政府引导基金优势，愿深度赋能项目中试及产业化进程。