Fisker今天发布了Fisker PEAR的更多细节，这是一款创新且经济实惠的跨界车，售价为 29,900 美元。“通过 PEAR，我们抛弃了传统，”董事长兼首席执行官 Henrik Fisker 说道。“我们创造这款车的理念是，生活在世界大城市的年轻人需要创新、多功能且价格实惠的出行方式。”

菲斯克于在该公司首次产品愿景日上展示了 PEAR，该产品计划与富士康在美国俄亥俄州的一家工厂合作生产。

Fisker 还宣布，即将量产的 PEAR 将于 9 月 4 日至 10 日在慕尼黑 Fisker Lounge (Kaufingerstrasse) 公开展出，与慕尼黑IAA Mobility 2023活动同时进行。PEAR采用新型轻钢车身结构；Fisker 的工程和设计部门致力于将零件数量减少 35%。这款车辆长约 15 英尺（4550 毫米），比2023 年第二季度开始交付的Fisker Ocean SUV小。它具有独特的 Houdini 后备箱，使车主能够在狭窄的街道停车情况下装卸货物，并避免停车时损坏天花板较低的结构。行李箱盖和玻璃向下移动到后保险杠横梁后面，因此在发生追尾碰撞时受到保护。（Houdini 主干于 8 月 3 日低速激活，以便在视频中捕捉该功能，量产版本将高速上下移动。）

其他功能包括抽屉状的前行李箱，或“Froot”，可用于存放从外卖披萨到出汗的健身装备等任何物品，从而将异味排除在机舱之外；它将提供隔热选项，以保持食物热或冷。驾驶室本身设计极其耐用，没有易碎的移动部件，非常适合汽车共享应用、有孩子的忙碌家庭或喜欢到处都有大量存储空间的人。

PEAR还将有一个休息模式，所有座椅都可以折叠平放，包括后排座椅向后折叠到后备箱区域，以创造一个大的休息空间来观看电影或休息。PEAR 将配备可选的 17.1 英寸旋转屏幕，用于在休闲模式下进行娱乐。这款五座车可以选择容纳六人，并用一个大型的两座长凳取代了单个前排乘客座椅和中控台。

内饰将采用回收材料和生物基材料，以帮助 PEAR 成为该领域可持续发展的领导者。PEAR 也将成为 Fisker 到 2027 年制造碳中和汽车的目标的基础。该车已以最终生产形式呈现，但外部摄像头镜除外，该镜仍在审查中。

两种电池可供选择，预计续航里程为 180 英里（旨在成为最轻且最可持续的版本），或者预计续航里程为 320 英里（适合长途旅行）。（WLTP 估计为 320-560 公里）。该车预计 0-60 英里/小时加速时间为 6.3 秒，0-100 公里/小时加速时间为 6.8 秒。PEAR 将提供后轮驱动和全轮驱动两种版本，配备标准 20 英寸车轮，并配备低滚动阻力轮胎和可选配高性能轮胎的 22 英寸车轮。高性能型号 Fisker PEAR Extreme 也将出现在产品阵容中。

PEAR 将是首款搭载该公司内部设计的高性能计算机 Fisker Blade 的 Fisker 车辆，该计算机将为软件定义车辆时代提供全新的互联数字客户体验。Fisker Blade 具有快速、节能、安全和网络安全的特点，采用纤薄、模块化且完全可升级的装置。Fisker Blade 的运算速度高达 6.2 TFLOP，每瓦性能提高高达 25%。该系统采用非对称处理架构来实现更高的功效。该车辆具有多千兆位内部以太网网络，可将车辆系统的其余部分连接到 Fisker Blade 以实现高速网络和诊断。5G/Wi-Fi6 无线网络将 PEAR 打造为云端连接的迷你数据中心，Fisker设计和开发车辆系统软件和数据管道，以实现高效的云和车内分析。预计将于 2025 年 7 月开始制造和交付。