继 2023 年初成功推出新款 Cayenne 后，保时捷又以全新顶级车型对这款成功 SUV 的第三代进行了全面改版。和以前一样，最强大的卡宴是插电式混合动力车。保时捷通过多种方式升级了 Cayenne Turbo S E-Hybrid 后继车型的技术，尤其是在电动续航里程和性能方面取得了显著提升。

日常可用性和驾驶动力都从这些变化中显着受益。功率为 130 kW（173 HP）的电动机补充了经过大规模改造的 441 kW（591 HP）4.0 升双涡轮增压 V8 发动机。两个动力装置的总功率输出为 544 kW (729 HP)，最大扭矩为 950 Nm。Cayenne Turbo E-Hybrid的性能足以证明其作为顶级产品的合理性。新款 Cayenne Turbo E-Hybrid 在 3.7 秒内完成 0 至 100 公里/小时的冲刺，最高时速可达 295 公里/小时。

与其前身相比，新款保时捷卡宴 Turbo E-Hybrid 的电动续航里程显着增加，充电时间更短。安装在货舱地板下方的高压电池容量增加至 25.9 kWh，续航里程可达 82 公里（EAER 城市）。尽管电池容量有所增加，新型 11 kW 车载充电器将合适的壁式充电器或充电站的充电时间缩短至两个半小时以下。

新款保时捷卡宴 Turbo E-Hybrid 车型标配自适应空气悬架，采用新型两腔、两气门技术。这使得可以分别调整悬架操作的回弹和压缩阶段。该技术同等程度地增强了舒适性和安全性，同时在 Comfort 和 Sport Plus 悬架设置之间提供了更广泛的范围。该悬架结合了动态转弯时的自信操控性、慢速驾驶情况下的舒适性特性以及对俯仰和侧倾的最大抑制。保时捷扭矩引导增强版 (PTV Plus) 也是 Cayenne Turbo E-Hybrid 的标准配置。保时捷动态底盘控制系统 (PDCC) 和后桥转向系统可供选装。

Cayenne Turbo E-Hybrid SUV 和 Coupé 的顶级特性通过这两款车型的造型得到了体现。两种车身型号均采用 Turbo 车型独有的前端造型，加大的冷却进气口配有闪亮的黑色导流片。轮拱装饰件和与外部颜色相同的后保险杠进一步凸显了该车型注重性能的特点。Turbo E-Hybrid 车型的其他显着特征包括两个拉丝不锈钢双排气管和红色制动卡钳。

在内部，仪表板和门板装饰中的铝质镶嵌凸显了对性能的高度关注。车顶衬里覆盖有 Race-Tex。标准配置包括加热GT运动方向盘、可快速直接选择所需驾驶模式的模式开关以及18向可调真皮运动座椅。另外，还提供 14 向可调皮革舒适座椅。

新款保时捷卡宴 Turbo E-Hybrid 还受益于 2023 年初推出的车型升级中引入的所有新功能。其中包括带有全数字仪表组的新驾驶舱，采用弧形和独立式设计，具有可变显示选项，重新设计的中控台和可选的乘客显示屏。创新型高分辨率高清矩阵 LED 头灯是新款 Turbo E-Hybrid 车型的标配，可在黑暗中提供更高的舒适性和安全性。

配备 GT 套件的全新 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 奠定了更加运动的基调。它为混合动力车型系列带来了 Cayenne Turbo GT 的精选性能特征，而这种以公路为中心的性能车型在某些市场上已不再提供。所有底盘和控制系统，包括空气悬架，都专门针对新车型进行了调整。车身降低了 10 毫米。GT 专用枢轴轴承将前轴的外倾角增加了 -0.58 度，并与更宽的前轮相结合，使转弯时的转向响应更加动态，整体转向精度更高，并显着增强了转弯抓地力。高性能保时捷陶瓷复合制动器 (PCCB) 也是 GT 套件的标准配置。

配备 GT 套件的 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 将其卓越的驾驶性能与新型 E-Hybrid 系统的多功能性相结合，在 Cayenne 车型系列中提供最广泛的动态性能和效率。从外观上看，GT 套件的特点是带有黑色装饰的特定前部、黑色轮拱延伸件、车顶扰流板上的碳侧板、Turbo GT 钛合金排气系统的中央排气管以及碳后扩散器。车顶也由轻质碳纤维制成。配备 GT 套件的 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 可在 3.6 秒内加速到 100 公里/小时，最高时速可达 305 公里/小时。