比亚迪携海豹、宋PLUS EV冠军版、元PLUS（海外命名为BYD ATTO 3）、海豚、汉以及腾势D9亮相德国慕尼黑车展（IAA MOBILITY 2023）。比亚迪宣布海豹正式在欧洲上市，并提供两个版本，售价分别为50,990欧元（约合人民币40万元）和44,900欧元（约合人民币35万元）。宋PLUS EV冠军版首次与欧洲消费者见面，将于不久后在欧洲上市，进一步丰富欧洲产品矩阵。

比亚迪德国慕尼黑车展产品发布会现场

比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示：“比亚迪新能源乘用车在近一年内已进入了15个欧洲国家，并携手优质本地合作伙伴，在英国、德国、法国、意大利、西班牙等国开设了超140家门店，将持续为消费者提供更加便捷和舒适的购车体验。随着全球电动化不断加速，欧洲已成为新能源汽车的重要市场。比亚迪持续深耕欧洲市场，不断丰富其新能源车型矩阵，满足消费者多样化的需求。”

比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星宣布海豹正式在欧洲上市

海豹的发布引发了欧洲媒体及公众的广泛关注。这款车以“海洋美学”为核心设计理念，展现出低车身、低风阻系数带来的动感和力量感。作为首款采用比亚迪自主研发的CTB（Cell to Body）电池车身一体化技术和iTAC智能扭矩控制系统的车型，海豹在美学、安全、操控和高效性能方面均表现优异。

比亚迪设计总监沃尔夫冈·艾格表示：“比亚迪为新能源汽车的未来而设计，致力于满足多样化的需求。通过设计、科技和创新，将汽车美学淋漓尽致地融入到每一款比亚迪的车型中。”

比亚迪设计总监沃尔夫冈·艾格介绍“海洋美学”设计理念

比亚迪高管与欧洲管理团队合影

作为全球首家达成第500万辆新能源汽车下线里程碑的车企，截至2023年8月，比亚迪新能源汽车销量超178万辆，持续领跑全球新能源市场。目前，比亚迪新能源汽车已遍布全球54个国家及地区。比亚迪将继续以科技创新为驱动，不断提高产品力，为欧洲市场和绿色出行注入新活力，助力“为地球降温1℃”。