富士胶片株式会社和 IBM宣布共同开发了原始记录容量达50TB的磁带存储系统，为目前全球最高磁带容量。富士胶片已开始生产高密度磁带，用于IBM企业级磁带驱动器 TS1170。第六代 IBM 3592 JF磁带采用了新开发的精细混合磁性颗粒技术，可实现更高的数据存储容量。

技术创新 实现 50TB 原始容量

富士胶片通过改进前几代磁带研发技术，成功实现了创新性的磁带容量。该技术成功提高了面记录密度（每平方英寸可记录的数据量）和总记录面积（能够记录数据的表面积）。

纳米立方专利技术：通过结合新一代锶铁氧体（SrFe）磁性颗粒和目前已应用在大容量数据存储磁带中的钡铁氧体（BaFe）磁性颗粒技术，新开发了精细混合磁性颗粒。磁性颗粒尺寸的减小和磁性能的增强显著提高了面记录密度；

磁性颗粒高分散技术可防止单个超细磁性颗粒聚集，并使颗粒分散更均匀；

先进的薄层涂布技术使磁带表面更均匀、更光滑，从而提高了信噪比；

使用更薄且更坚固的基膜来支撑磁性层，使得每盒磁带的长度较之前的第五代延长了 15%。

如今，企业正在使用AI进行大数据分析，从呈指数级增长的“大数据”中获取价值，这也促使企业扩大了对于长期、经济高效、大容量的数据存储需求。借助 TS1170 磁带驱动器和 3592 JF 数据流磁带，数据密集型组织（包括成长中的云服务提供商）可以利用 3592 JF磁带的更大容量来长期保管这些海量数据集并确保其安全性。

富士胶片产业机材事业部副总经理永田敬一表示：“该磁带容量为 50TB，是之前记录容量的 2.5 倍，富士胶片相信这展现出磁带技术的未来潜力。IBM 3592 JF磁带是我们与 IBM 多年联合研发的又一个里程碑。我们很荣幸成为该产品的制造商。”

IBM 存储系统开发副总裁 Alistair Symon 表示：“IBM 3592 JF磁带的先进技术将使客户能够实现高密度记录，从而促进存储成本的优化，同时保持性能和数据传输时间的稳定。这是首款具有 50TB 原始容量的磁带存储介质，是科学数据、工业数据和云数据长期安全存储（兼顾存储和利用）和主动归档的理想选择。”

IBM 3592 JF数据流磁带的创新仅适用于新型 IBM TS1170 磁带驱动器，它能够以 3:1 的压缩比在单个磁带上存储高达 150TB 的数据，使客户能够在TS1170磁带驱动器上实现超高的存储容量。