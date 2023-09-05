现代汽车集团和 LG Energy Solution (LGES) 将向其价值 43 亿美元的美国电动汽车电池工厂追加注资 20 亿美元。

汽车制造商现代汽车和锂离子电池制造商 LGES 于 5 月在 LGES 首尔总部签署了一份谅解备忘录。两家公司将以 50/50 的比例在萨凡纳以南的佐治亚州布莱恩县开设电动汽车电池工厂。它将毗邻目前正在建设中的现代汽车集团 Metaplant America。现代和LG新电池工厂的年产能将达到30GWh，将能够支持每年30万辆电动汽车的生产。

现代摩比斯将使用电池工厂生产的电池组装电池组，然后供应给现代汽车集团的美国电动汽车工厂，在那里生产现代、起亚和Genesis EV车型。此次新注资 20 亿美元，电动汽车工厂和电池工厂在佐治亚州的投资总额超过 75 亿美元。这将使未来八年创造的新就业岗位数量达到 8,500 个。

拜登政府的通货膨胀削减法案 (IRA) 为满足国内制造要求（包括电池）的电动汽车提供 7,500 美元的税收抵免，并鼓励企业建立电动汽车、电池和清洁能源制造中心。

现代、起亚和Genesis EV车型目前不符合购买资格，因为它们不符合国内制造要求，因此现代和LGES决定在美国进行这项巨额联合工业投资。电池生产预计最早将于 2025 年底开始。