在这之前，特斯拉只对它的 Model 3 进行小改款，现在我们看到了特斯拉 Model 3 真正的、诚实的更新，而且是一次相当大的更新。当然，国内官网也同步预售，新车名为为焕新版，有两款车型，售价分别为25.99万元和29.59万元，预计于四季度交付对比旧款，其起步价涨了2.8万元。

外观变化——前端、车头灯、徽章

此次更新包括“改头换面”的前端设计、内部变化，如更多的屏幕空间（包括新的后显示屏）和增加的续航里程。特斯拉表示，更新更换了车辆中一半以上的部件，尽管我们不确定它是如何衡量该指标的。

最引人注目的变化显然是新设计，它保持了当前 Model 3 的大部分外观，但将前端变得更加时尚，取消了当前 Model 3 前端有些球状的凸起。连Model 3 矩阵式光翼车头灯设计也更凌厉细长，并取消雾灯设计，利用一条细长简约灯条带过，也提升灯头视觉，在车灯照明宽度和远度也有提升，更增加驾驶在夜间行驶的安全性。

新款Model 3 前车头造型设计更俐落干净，摆脱旧款流畅圆弧线条，突显出动态感，同时也让车身线条更锐利，以及搭配车身侧边锐利设计，并融合空气力学设计，也带来更低的0.219 风阻系数（前款0.23 Cd），相比法拉利等超跑车型空气阻力更低，全面提升Model 3 车辆续航里程5% 到8%。

前灯也变得更窄，看起来更具攻击性，与整体变化保持一致，使前端看起来更时尚。后端现在有“TESLA”徽章，而不是之前中间的特斯拉“T”标志。新配色也算是Model 3 亮点改进之一，这次特斯拉替2023 Tesla Model 3 颜色提供烈焰红（Ultra Red）与星空灰色（Stealth Gray）新色可选择，当然要有新颜色还是要额外加价选配才能享有。

更高的效率=更大的续航

特斯拉表示，更新后的 Model 3 将拥有更长的续航里程，SR RWD 版本的 WLTP 额定续航里程为 344 英里，LR 版本的 WLTP 额定续航里程为 421 英里，两者均配备 18 英寸空气动力车轮。这些数字比当前 Model 3 的 WLTP 评级提高了 11-12%。预计Long Range 版是采用宁德时代生产的M3P磷酸锰铁锂电池，才能达到高续航力。

但请注意，这些是 WLTP 数字，因此它们比美国 EPA 公布时的数字要大。如果我们期望类似的 11-12% 的改进，那么您会看到 SR 上的 EPA 行驶里程约为 300 英里，LR 上的 EPA 行驶里程约为 370 英里。特斯拉还被指控夸大了车辆的行驶里程，因此这些数字应该结合实际情况来考虑。

续航里程的增加主要归功于空气动力学的改进，前端更低且球状更少，可以更有效地引导车辆周围的空气。这导致 Cd 为 0.219，是特斯拉迄今为止最低的（低于当前 Model 3 的 0.225），其本身的续航里程提高了 5-8%。

另一项改进是新的轮盖嵌件，它在消费者对更大外观车轮和更大行驶范围的需求之间达成了妥协。空气动力轮毂插件可以大大增加航程，但许多人认为不戴轮毂盖时轮毂看起来更好。

大量意想不到的内饰改进

内部也发生了一系列重大变化，我们甚至无法在此列出所有内容，只挑选重要的罗列：

  • 全新后排 8 英寸触摸屏，为后座乘客提供气候控制和娱乐功能
  • 与 Model S 和 X 类似，删除了转向柱上的控制杆，档位选择器现在位于触摸屏上，转向灯按钮位于方向盘左侧
  • 通风前排座椅，可以通过特斯拉的手机应用程序在车外进行控制，在您上车之前对其进行加热或冷却
  • 更舒适的后排座椅（现在有孔，但不像前排座椅那样通风）
  • 音响系统已从 14 个扬声器增加到 17 个
  • 改进的蓝牙麦克风性能
  • 改进了 Wi-Fi 和蓝牙，以更好地连接到路由器和手机
  • 由于空气动力学和材料的一些变化，内部比原版 Model 3 更安静
  • 可定制的室内环境照明
  • 更大的后备箱，从 561 升增至 594 升

新款Model 3 提升隔音材料和采用全新密封系统，并且在前后车窗都改用双层声学玻璃，和旧款车型相比，风噪与路噪都大幅降低，也能够进一步降低高速行驶噪音问题。Model 3 舒适度也有升级，采用全新减震器、全新调校的悬架系统，透过车身稳定系统，能够让车辆带来更好的减震效果，还能提升车内乘客的乘坐体验。

2023 新款Model 3 替方向盘进行升级，并取消实体左右两侧的方向灯/雨刷杆和排档杆，全面集成到多功能方向盘上，主要是遵循以驾驶员为中心的设计逻辑，能够让驾驶在执行雨刷、方向灯、远光灯和语音等操作会更便利。材质也舍弃Alcantara 改用全新的织物取代，这次新款Model 3 也取消物理开关按键，改用Model S与Model X所用的压感式触摸按键。

Tesla Model 3 2023改款车型规格表

参数 Model 3 Model 3 长续航里程
基本标准
长/宽/高 4720/1933 （未包含后视镜宽度） /1442mm 4720/1933 （未包含后视镜宽度） /1442mm
离地间隙 138毫米 138毫米
储物空间 682升 682升
整备质量 1760公斤 1823公斤
轮毂尺寸 18英寸； 19英寸（选配） 18英寸； 19英寸（选配）
内饰配置
萤幕尺寸 前15.4英寸；后8英寸 前15.4英寸；后8英寸
音响扬声器 9个 17个
（包含15个扬声器和2个低音）
无线充电 2个 2个
座椅功能 加热、前排通风 加热、前排通风
安全气囊 7个
（含远端安全气囊）		 7个
（含远端安全气囊）
车漆颜色
纯黑色 标配 标配
珍珠白/深海蓝
暗影灰/烈焰红		 选配 选配
驾驶性能
峰值功率 194千瓦 331千瓦
峰值扭矩 340牛米 559牛米
零百加速 6.1秒 4.4秒
最大车速 200公里/小时 200公里/小时
续航里程 18英寸轮毂： 606km
19英寸轮毂： 567km		 18英寸轮毂： 713km
19英寸轮毂：682km
风阻系数 0.22 0.22
悬架 前双叉臂
后多连杆		 前双叉臂
后多连杆
卡钳种类 前：四活塞固定
后：集成式电子驻车制动器滑动		 前：四活塞固定
后：集成式电子驻车制动器滑动
智能化配置
车载信息娱乐系统 标配 标配
自动辅助驾驶系统 标配 标配
内饰颜色
深色高级内饰 标配 标配
浅色高级内饰 选配 选配
质保环节
整车质保 4 年或 8 万公里
以先到者为准		 4 年或 8 万公里
以先到者为准
电池和驱动单元 8 年或 16 万公里
以先到者为准		 8 年或19.2万公里
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