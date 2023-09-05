在这之前，特斯拉只对它的 Model 3 进行小改款，现在我们看到了特斯拉 Model 3 真正的、诚实的更新，而且是一次相当大的更新。当然，国内官网也同步预售，新车名为为焕新版，有两款车型，售价分别为25.99万元和29.59万元，预计于四季度交付。对比旧款，其起步价涨了2.8万元。

外观变化——前端、车头灯、徽章

此次更新包括“改头换面”的前端设计、内部变化，如更多的屏幕空间（包括新的后显示屏）和增加的续航里程。特斯拉表示，更新更换了车辆中一半以上的部件，尽管我们不确定它是如何衡量该指标的。

最引人注目的变化显然是新设计，它保持了当前 Model 3 的大部分外观，但将前端变得更加时尚，取消了当前 Model 3 前端有些球状的凸起。连Model 3 矩阵式光翼车头灯设计也更凌厉细长，并取消雾灯设计，利用一条细长简约灯条带过，也提升灯头视觉，在车灯照明宽度和远度也有提升，更增加驾驶在夜间行驶的安全性。

新款Model 3 前车头造型设计更俐落干净，摆脱旧款流畅圆弧线条，突显出动态感，同时也让车身线条更锐利，以及搭配车身侧边锐利设计，并融合空气力学设计，也带来更低的0.219 风阻系数（前款0.23 Cd），相比法拉利等超跑车型空气阻力更低，全面提升Model 3 车辆续航里程5% 到8%。

前灯也变得更窄，看起来更具攻击性，与整体变化保持一致，使前端看起来更时尚。后端现在有“TESLA”徽章，而不是之前中间的特斯拉“T”标志。新配色也算是Model 3 亮点改进之一，这次特斯拉替2023 Tesla Model 3 颜色提供烈焰红（Ultra Red）与星空灰色（Stealth Gray）新色可选择，当然要有新颜色还是要额外加价选配才能享有。

更高的效率=更大的续航

特斯拉表示，更新后的 Model 3 将拥有更长的续航里程，SR RWD 版本的 WLTP 额定续航里程为 344 英里，LR 版本的 WLTP 额定续航里程为 421 英里，两者均配备 18 英寸空气动力车轮。这些数字比当前 Model 3 的 WLTP 评级提高了 11-12%。预计Long Range 版是采用宁德时代生产的M3P磷酸锰铁锂电池，才能达到高续航力。

但请注意，这些是 WLTP 数字，因此它们比美国 EPA 公布时的数字要大。如果我们期望类似的 11-12% 的改进，那么您会看到 SR 上的 EPA 行驶里程约为 300 英里，LR 上的 EPA 行驶里程约为 370 英里。特斯拉还被指控夸大了车辆的行驶里程，因此这些数字应该结合实际情况来考虑。

续航里程的增加主要归功于空气动力学的改进，前端更低且球状更少，可以更有效地引导车辆周围的空气。这导致 Cd 为 0.219，是特斯拉迄今为止最低的（低于当前 Model 3 的 0.225），其本身的续航里程提高了 5-8%。

另一项改进是新的轮盖嵌件，它在消费者对更大外观车轮和更大行驶范围的需求之间达成了妥协。空气动力轮毂插件可以大大增加航程，但许多人认为不戴轮毂盖时轮毂看起来更好。

大量意想不到的内饰改进

内部也发生了一系列重大变化，我们甚至无法在此列出所有内容，只挑选重要的罗列：

全新后排 8 英寸触摸屏，为后座乘客提供气候控制和娱乐功能

与 Model S 和 X 类似，删除了转向柱上的控制杆，档位选择器现在位于触摸屏上，转向灯按钮位于方向盘左侧

通风前排座椅，可以通过特斯拉的手机应用程序在车外进行控制，在您上车之前对其进行加热或冷却

更舒适的后排座椅（现在有孔，但不像前排座椅那样通风）

音响系统已从 14 个扬声器增加到 17 个

改进的蓝牙麦克风性能

改进了 Wi-Fi 和蓝牙，以更好地连接到路由器和手机

由于空气动力学和材料的一些变化，内部比原版 Model 3 更安静

可定制的室内环境照明

更大的后备箱，从 561 升增至 594 升

新款Model 3 提升隔音材料和采用全新密封系统，并且在前后车窗都改用双层声学玻璃，和旧款车型相比，风噪与路噪都大幅降低，也能够进一步降低高速行驶噪音问题。Model 3 舒适度也有升级，采用全新减震器、全新调校的悬架系统，透过车身稳定系统，能够让车辆带来更好的减震效果，还能提升车内乘客的乘坐体验。

2023 新款Model 3 替方向盘进行升级，并取消实体左右两侧的方向灯/雨刷杆和排档杆，全面集成到多功能方向盘上，主要是遵循以驾驶员为中心的设计逻辑，能够让驾驶在执行雨刷、方向灯、远光灯和语音等操作会更便利。材质也舍弃Alcantara 改用全新的织物取代，这次新款Model 3 也取消物理开关按键，改用Model S与Model X所用的压感式触摸按键。

Tesla Model 3 2023改款车型规格表