TANGGapp是一家总部位于美国和菲律宾的金融科技初创公司，该公司日前宣布，已经在其种子轮融资中获得了250万美元资金。

据了解，本次融资得到了Ten13、Goodwater Capital、North Fifth Asia、Foxmont Capital Partners以及来自Manila Angel Investors Network的部分天使投资人的参与。TANGGapp表示，将利用这笔融资推动公司的产品功能开发以及向新的市场扩张。

TANGGapp于2021年推出（“tanggap”在菲律宾语中为接收的含义），是一款帮助海外菲律宾劳工（Overseas Filipino workers，OFWs）从美国向菲律宾汇款的移动应用程序，并希望把这一流程简化到“就像发短信一样”。

作为TANGGapp的发展背景，据介绍，每年，至少有1000万海外菲律宾人向菲律宾国内汇款，这些金额可达400亿美元。然而，在这一庞大数字的背后，在菲律宾，有50%的成年人没有银行账户。因此，TANGGapp希望能够降低这一环节中的阻碍，为其提供更低的汇款金额限制和更加方便的流程。

在市场表现方面，TANGGapp透露，今年以来，其平均环比增长率达到19%，且超48%的用户为重复用户。此外，该公司也指出，通过其应用发送的金额已达到数亿比索。

展望未来，TANGGapp表示，除了美国至菲律宾的汇款，公司也希望为想要从菲律宾汇款到美国的群体提供服务，并计划将其服务扩展至更多国家。