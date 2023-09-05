大众汽车公布了全新开发的帕萨特的首批细节。重点是强大的空气动力学设计、新型高效驱动器、高品质和一系列新技术。新款帕萨特将于 2024 年第一季度作为多功能变体推出。帕萨特在全球销量超过 3400 万辆，是继高尔夫之后、领先于甲壳虫的有史以来最畅销的大众汽车。

干净而强大——设计明显是帕萨特、大众汽车的风格，但从各个角度看都是新的。以客户为中心的三种新型插电式和轻度混合动力驱动器以及五种涡轮增压汽油和柴油发动机型号的特点是效率。安静而宽敞的帕萨特 Variant 提供高水平的旅行舒适度，并可选配新型自适应底盘控制系统 (DCC Pro) 和新型 ergoActive 座椅（带气动压力点按摩）。

数字化驾驶舱景观的直观特征是一个全新的发展。新款帕萨特还可以选择独立停车，并在辅助驾驶模式下进行长距离行驶。两个全新开发的插电式混合动力驱动器 (eHybrid) 的系统输出功率分别为 150 kW (204 PS) 和 200 kW (272 PS)，就是一个完美的例子。与新型 19.7 kWh 电池（净能量含量）相结合，它们可以实现约 100 公里的全电动行驶里程。

这一距离将新款帕萨特 Variant 转变为适合日常生活的电动汽车 – 充电时间短也确保了这一点，因为电池现在可以在交流充电点以 11 kW（而不是之前的 3.6 kW）充电。Passat Variant eHybrid甚至可以在直流快速充电站充电高达 50 kW。此外，电力驱动电机与新型经济型涡轮增压汽油发动机（1.5 TSI evo2）的组合可提供约1,000公里的总续航里程。