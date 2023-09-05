小鹏汽车携国际版 P7i、G9 两款车型首次登上这一享誉全球的国际车展，并宣布了将于2024年进入德国市场及更多全球化战略规划。

小鹏汽车计划将在2024年向德国市场推出国际版 P7i 和 G9 两款车型，以此正式进入德国这一世界上竞争最激烈的汽车市场之一。此外，小鹏汽车将持续扩大在欧洲的销售和服务网络布局，截至2023年底，小鹏汽车欧洲门店预计将达到17家，服务中心将达到15家，为欧洲鹏友打造更完备的交付和服务能力。

历经三年欧洲出海布局的沉淀，小鹏汽车积极探索国际市场，为欧洲市场导入“直营+授权”新零售模式，在丹麦、荷兰、挪威和瑞典建立起销售和服务网络。在此渠道的赋能下，小鹏汽车开始加快开拓欧洲市场的销售网络，同时打造以消费者为中心，结合线上平台与线下沉浸体验的消费生态。迄今为止，小鹏汽车与合作伙伴们建立了10家欧洲品牌门店和授权门店。到2023年底，还将有7家门店开业，覆盖这些国家的主要城市，欧洲的小鹏汽车服务中心总数将达到15个。

自2020年底，小鹏汽车开始向挪威用户交付小鹏G3至今，小鹏登陆欧洲的各款车型凭借自身出色的产品力及品牌的科技基因，在国际市场受到了诸多好评。

在今年6月挪威乘联会NAF举办的为期两天的夏季电动车测试中，小鹏G9（欧版）打破充电纪录，充电峰值功率达到319kw，并以113%的WLTP续航完成率拔得头筹，位列第一，同时，小鹏P7i（欧版）以110.3%的续航完成率位列第二，以领先行业的技术和产品力成为中国新能源出海的骄傲。

如此出众的实力表现，相信定会让这两款车在本届慕尼黑车展上炙手可热。同时，今年7月小鹏汽车与大众汽车集团达成的战略技术合作，让德国市场乃至全球的用户都更加关注并了解小鹏汽车。双方将基于各自核心竞争力和小鹏汽车的G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件，建立长期双赢的战略合作关系。未来，小鹏还将持续探索智能电动汽车行业的边界，把最好的技术、最好的品牌、最好的产品带到全球，为中国汽车出海贡献不可或缺的一份力量。