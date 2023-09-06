苹果将收购瑞典著名的古典音乐厂牌 BIS Records，计划将其纳入 Apple Music Classical 和 Platoon （苹果旗下专注于发现新锐音乐人的厂牌）旗下。

BIS Records 是由 Robert von Bahr 于 1973 年创立的一家专注于古典音乐的厂牌，拥有庞大的音乐目录和卓越的音质，是古典音乐界的佼佼者，本周刚刚迎来了 50 周年庆典。

BIS Records 在其官网上发布了将被苹果收购的消息，并附上了创始人 Robert von Bahr 的声明。

BIS 将成为 Apple Music Classical 和苹果旗下厂牌 Platoon 的一部分，苹果于 2018 年收购了 Platoon，这是一家总部位于伦敦的 A&R 初创公司，专注于发现新兴音乐艺术家。

2021 年，苹果宣布收购古典音乐流媒体服务 Primephonic，苹果于三月份发布了 Apple Music Classic 应用，该应用程序提供了一个更简单的界面，专门用于古典音乐。Apple Music Classical 允许用户按作曲家、作品、指挥、目录编号等进行搜索，用户可以从编辑注释和描述中获取更详细的信息。

苹果公司表示一直在与古典音乐艺术家和机构合作，提供独家内容和音乐，收购 BIS Records 似乎是加强该服务的最新举措。

来源：IT之家