苹果公司旗下 visionOS 的 App Store 测试版将于今年秋季向开发者开放，而据 The Verge 报道，该平台的 App Store 中还将默认提供 iPhone 和 iPad 应用，这可能与此前IT之家曾报道的“外媒认为开发者对 Vision Pro 头显兴趣不高”有所关联。

据悉，苹果上月开始，在全球各地设立 Vision Pro 开发者实验室，邀请开发人员测试和上手 Vision Pro 头显，并体验应用真实运行效果，但 9to5Mac 等多家媒体指出，参与本次活动的开发者数量甚至可以用“门可罗雀”来形容。

不过苹果公司此前否认了这一点，Vision Pro 的营销总监 Steve Sinclair 声称：“苹果开发者对于 Vision Pro 头显很满意，其 SDK 下载量超过了公司的预期。”

当下采用 Apple Silicon 处理器的 macOS 平台 App Store 商店中，实际已经默认提供了 iPhone 和 iPad 应用；而在 iPadOS 平台，一直都可以使用 iPhone 应用，不过分辨率会有一定缩放，因此苹果在 Vision Pro 头显中默认提供相关应用，也在意料之中。

来源：IT之家