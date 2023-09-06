阿维塔12在德国慕尼黑全球首发。作为阿维塔品牌第一款轿跑车型以及双旗舰中的一员，阿维塔12吸引了众多粉丝关注，预计四季度在中国市场开始交付。

明快立体的曲面，配合高流线感轮廓；后舷窗掀背设计，极大地扩充了后备箱空间；极具未来感的一体化仪表盘设计。据悉，阿维塔12由位于德国慕尼黑的阿维塔全球设计中心操刀，秉承“未来美学 Future Elegance”的整体设计理念。

阿维塔科技首席设计官Nader Faghihzadeh提到：“阿维塔12将未来美学设计外化于整车设计上，完美诠释了阿维塔前瞻、极致、纯粹的设计原则。能够启发用户心中无边无垠的可能性与自由感，引领用户洞见未来。”

在智能科技方面，阿维塔12搭载了HarmonyOS 4.0，带来更多的便利和智能化服务，让每一位车主拥有更自然的人车交互体验。同时，阿维塔12还搭载华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0，降低对高精地图的依赖，实现高速路段、城区路段和泊车环节等全场景覆盖的极“智”驾驶体验。

据悉，阿维塔12是诞生于“全新一代智能电动汽车技术平台——CHN”的第二款产品，阿维塔凝聚长安汽车、华为、宁德时代各自领域优势赋能，不断探索面向未来的人性化出行科技。

阿维塔12提供两套动力系统，额定输出功率分别为230kW和425kW，这是阿维塔12的后驱版本和四驱版本车型，这也可以预见阿维塔12的动力性能还是在线的。