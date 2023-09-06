以下内容来自 Counterpoint Research：

越来越多的手机品牌厂商与运营商达成渠道协议，目前美国功能手机市场的参与者越来越多，竞争也更加激烈。

预计2023年功能手机销量将达280万部，而短期销量将继续保持稳定。

eSIM或NFC等新增硬件配置使功能手机更加契合当今的消费者。

Z世代／千禧一代的“电子产品戒断”潮流使功能手机再度兴起

由于智能手机和社交媒体伴生的心理健康问题，Z世代和千禧一代纷纷倡导“电子产品戒断”，这也使得功能手机在美国市场重新焕发生机。TikTok上的#bringbackfliphones（#用回翻盖手机）等相关主题标签获得了数百万阅读量，致使越来越多年轻消费者选择使用功能手机。这些消费者希望坚持“电子产品戒断”、极简主义生活方式和“放下手机”等运动。鉴于功能手机的价位相对便宜（支付运营商的预付费为20-50美元（约合人民币150-360元），解锁费用为50-100美元（约合人民币360-730元）），越来越多人正尝试使用此类终端并在社交媒体上分享体验。

如今，众多品牌纷纷涌入功能手机市场，其中TCL和HMD处于领先地位，但Schok、Sonim以及天珑等白标制造商也正在与运营商达成渠道协议，积极参与竞争

智能手机几乎一经问世就风靡市场。受此影响，美国功能手机市场在过去10年大幅萎缩。目前，功能手机市场仅占美国手机总销量的2%出头。在参与此细分市场的厂商中，TCL为主要运营商同时生产品牌和白标功能手机，并凭借自身在运营商渠道的强大影响力，以43%的市场份额遥遥领先。HMD以26%的份额紧随其后，其他较小规模的厂商则占据其余市场。

此外，运营商与手机品牌厂商的合作也在市场动态中扮演着重要角色。美国三大运营商——AT&T、Verizon和T-Mobile正探索与不同的功能手机品牌厂商合作，因此美国功能手机市场近期竞争日益激烈，尤其是随着运营商开始减少采用TCL的手机，转而尝试与Tinno和FIH等规模较小的手机品牌厂商合作。目前，Tinno和FIH已成为AT&T白标功能手机的制造商。提供加固型终端的Sonim和Kyocera是Verizon的功能手机品牌厂商，Schok和hot pepper也成为T-Mobile的功能手机品牌厂商。

预计在小众市场需求的驱动下，短期内功能手机销量将保持稳定，并于2023年底达到280万部。

功能手机价格实惠，经久耐用，能适应特定应用场景，使之仍可在市场上占据一席之地并有望保持出货量。尽管数量的增长或许并不大，但消费者将功能手机用作“电子产品戒断”机制的需求将继续存在。此外，由于功能手机缩减了企业成本，B2B销售可能会推动一部分需求。不仅如此，游客和需要廉价一次性功能手机的其他消费者也将继续推动销量保持稳定。

eSIM或NFC等新增硬件配置使功能手机更契合希望简化科技产品但仍可使用数字终端无缝交流的现代消费者

市场中有一类消费者正寻求能与当今世界保持联系但更简化的终端。过去几年，功能手机在设计和配置方面并无发生太大变化，成为阻碍消费者购买功能手机的因素之一。功能手机如果能紧跟当前趋势新增一些硬件配置和功能，同时保持手机简单易用，将有望推动这一品类的增长。NFC便是一例。NFC支持转账付款、家居自动化、快速配对，且方便用户使用公共交通工具。同样，eSIM也可很好地实现硬件集成，吸引消费者将功能手机用作配套手机，在他们不想携带昂贵的智能手机时，便可轻松使用配套手机。新增相关属性可有助于功能手机更适合日常使用。