中国品牌汽车开始陆续在海外进行产品线的拓展，更多的车型被推到海外市场，包括跑车。这体现了中国厂商在新能源车道路上的自信。

极氪 001 FR 极速上市，还有 X 配合

吉利旗下电动汽车子公司 Zeekr 已在德国为其电动汽车定价。Zeekr 001 现在可以在德国预订，起价为 59,900 欧元，Zeekr X 起价为 44,990 欧元。除此之外，该公司还推出了新的性能版本 001 FR。

所报价格适用于两种型号的远程版本。制造商尚未提供有关全轮驱动版本的任何信息。该公司的目标是 2024 年上半年在德国进行首批交付。Zeekr 希望在 2023 年底之前进行首次试驾。这些车辆将通过旗舰店等地进行销售。吉利品牌计划于 2024 年上半年在德国建立这些服务和客户服务中心。

6月底，Zeekr已经在荷兰和瑞典启动了Zeekr 001和Zeekr X的预售，并宣布“到2026年将扩展到西欧大部分国家”。该品牌现在再次证实了这一点。该制造商最初专注于德国、挪威、丹麦和法国。在荷兰和瑞典这两个欧洲首发市场，预计将于 2023 年第四季度开始交付。对于那些真正想要电动化驾驶体验的人来说，ZEEKR 001 FR 提供了豪华、舒适和超性能的最佳平衡。

001 和 Zeekr X 两款车型均基于吉利全电动SEA打造。Zeekr 001 使用 100 kWh 电池，与 200 kW 后轮驱动相结合，预计 WLTP 续航里程可达 620 公里。还有功率为 400 kW 的双电机型号。Zeekr X 还提供至少 200 kW 的功率，但配备 69 kWh 电池，续航里程可达 445 公里。Zeekr X 与 Smart #1 密切相关。这两种型号均可使用 22 kW 交流电和高达 200 kW (001) 或 150 kW (X) 直流电进行充电。

除了在德国市场推出之外，Zeekr 还推出了 001 的另一种车型性能款。新的 Permance 分支被称为 Zeekr 001 FR（FR 代表“未来之路”），并通过其四个电动机为道路带来高达 930 kW 的功率。据说0到100公里/小时的加速仅需2.07秒。最高时速为280公里/小时。在中国，Zeekr 已经开始接受 001 FR 的预订，并计划于 2023 年 10 月开始交付，但同时表示每月最多生产 99 辆。

极氪 001 FR 采用 800V 高压系统，电池从 10% 到 80% 的充电时间仅需 15 分钟。和它一起在国内亮相的还有极充 V3，单枪最高功率 800kW，是特斯拉 V3 超充的 3 倍不止。截至 8 月 31 日，极充站点数量达到了 348 座，是第二名小鹏汽车的 1.5 倍，拥有超过 2000 个充电车位。

极氪 001 FR 将率先搭载 8295 芯片，配合 ZEEKR OS 5.0，极氪 001 FR 拥有更为丰富的座舱娱乐和更聪明的语音助手 EVA，同时还加入了用户心心念念的哨兵模式、遥控泊车、开门预警等。

名爵两座电动跑车 Cyber​​ster亮相欧洲市场

MG已确认其令人兴奋的两座电动跑车 Cyber​​ster 将于2023 年慕尼黑展览中心 IAA Mobility在欧洲正式首次亮相。引人注目的Cyber​​ster将成为 MG 在慕尼黑的强势亮相，全新MG4 Electric XPOWER也将加入其中，这是屡获殊荣的 MG4 Electric 系列的最新成员，也是 MG 有史以来最强大的量产车。MG Marvel R 电动高性能 SUV 进一步完善了 MG 令人印象深刻的产品阵容。MG4 EV在整个欧洲市场，是中国的电动车销量冠军，也是今年1-7月欧洲销量最好的中国电车、欧洲紧凑型纯电车销量第一。

MG 的所有三款车型占据了 B2 展厅 MG 展台的中心位置，坚定地彰显了 MG 设计和制造具有大胆造型、领先驱动器和信息娱乐技术的令人兴奋的高性能电动汽车的愿望。新款敞篷跑车标志着 MG 在庆祝其百年诞辰之际，万众期待地重返跑车生产。Cyber​​ster 将品牌令人回味的传统与引人注目的现代设计语言和先进的电动汽车动力系统相结合。MG 的另一款重磅产品是 MG4 Electric XPOWER。最近才推出的 XPOWER 是非常成功的 MG4 Electric 系列中的顶级纯性能车型，可产生 320 kW (435 PS) 的功率，并具有双电机动力系统和全轮驱动，令人印象深刻。生活方式 SUV MG Marvel R Electric 也同样具有运动风格。它配备三个电机和全轮驱动，还展示了电动汽车的动态一面。

动力方面，名爵Cyberster将有单电机高低功率版本和双电机版本，其中单电机版为后轴搭载一台永磁同步电机，低功率版本最大功率231千瓦；高功率版本最大功率250千瓦；双电机版本，前轴搭载一台永磁同步电机，最大功率150千瓦，后轴同样搭载永磁同步电机，最大功率250千瓦。电池容量分别有64kWh和77kWh两种，对应续航里程分别为501km、520km和580km。