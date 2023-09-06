9月6日，2023 Google I/O Connect (2023 Google 开发者大会) 在上海拉开帷幕。此次大会，作为 Google I/O 环球之旅从山景城开始，到迈阿密、阿姆斯特丹、班加罗尔，再到上海的收官之站，为期两天的时间里，来自 Google 全球不同领域的专家分享了Google 最新的开发技术、迭代、产品和平台，以及 Google 在数字人才培养方面的努力，旨在帮助中国开发者提升开发效能、加快交付速度、提高人才素养，以便在开拓海外市场的进程中，取得更大的成功。

技术赋能，帮助开发者“智胜”出海

一直以来，Google 都致力于更好地提供技术和工具上的支持，为开发者持续提供创新的源动力，帮助众多中国开发者不断突破边界，实现业务新增长，打造出了让全球用户受益的优质产品。对此，Google 大中华区总裁陈俊廷表示，我们今年发布了超过 25 种由 PaLM 2 支持的新产品和功能，进一步帮助开发者。而中国开发者也取得优异战绩，在全球 23 个不同地区，共斩获了 48 个 Google Play 年度最佳奖项，同时，在跨平台游戏的制作上也持续赢得全球用户的青睐。

Google Developer X 和开发者关系副总裁兼总经理 Jeanine Banks 也在大会上发表了主题演讲，分享了 Google 如何通过提供开放、集成的解决方案，以及创新产品、工具和技术，持续赋能开发者提高效率，让开发者可以专心打造用户喜爱的使用体验。

据 Jeanine Banks 介绍，从设计之初，开放理念就已融入到 Google 的产品基因中，并投入了大量资源来打造和维护欣欣向荣的开源社区和合作伙伴生态。此外，Google 在产品之间，以及与其他行业合作伙伴之间进行了更紧密的集成，从而为开发者简化开发体验，以更快地交付优质产品。立足 Google 基础模型打造的产品和工具，也将在提升个人效率、助力企业发展和驱动创未来方面提供巨大支持。

人才培养，助力更多人实现梦想

推进人才培养也是 Google 持续帮助开发者共同发展的另一重要举措。陈俊廷介绍，截至 2022 年底，已有累计超过 12 万人报名参加了谷歌数字人才培养计划，并通过与教育部合作，已经跟 100 余所高校建立深度合作，并与 400 多个企业合作，累积发布超过 800 个就业岗位。

Google 也一直致力于推动多元与包容环境的打造，帮助更多人群实现梦想。2023 年，Google 启动了为残障人士提供平等职业机会的 gReach 计划，助力特殊人群实现梦想。在公益机构的支持下，Google.org 还通过 “慧育中国：山村入户早教计划”，让甘肃省华池县的小朋友们享受科学的早教关爱，也为欠发达地区的女性提供就业机会。

在大会其它的分享环节，来自 Google 全球的嘉宾带来了涵盖移动端开发、Web 开发、AI 开发、Cloud 开发和开发者社区的专题演讲，帮助开发者第一时间获取 Google 开发工具和技术的最新资讯和前沿案例，实现在移动端、Web 端、AI 和Cloud 端的开发目标。同时，在本次大会上，Google 公布了入围 2023 谷歌出海创业加速器的初创企业，并分享了项目的最新进展情况。