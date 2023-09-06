2023年08月，杭州乐翌生物科技有限公司（简称“乐翌生物”）完成了天使+轮融资。自2022年至2023年，乐翌生物已经完成种子轮、天使轮、天使+轮三轮融资，累计融资金额达数千万元人民币，投资方包括雷雨资本、余杭金控等。本轮资金将用于不断加大自主创新研发力度，持续推进核心产品临床研究，以及综合提升市场竞争力和品牌影响力。

乐翌生物旗下全资控股乐雅生物、乐为健康、坤毅医疗三家子公司，是一家集研发、生产、营销与服务为一体的综合型、国家高新技术企业。该公司总部位于中组部、国资委确定的全国4个未来科技城之一的杭州未来科技城，在全国拥有1个研发中心、1个数据中心和2个生产基地，生产基地总面积达3700平方米。

乐翌生物创始人兼董事长陆凯伦女士表示：“感谢雷雨资本、余杭金控对公司的认可和支持！在呼气分子诊断蓬勃发展的大趋势下，我们会继续秉承‘赋能医者，服务大众’的理念与使命，以前沿探索为驱动，以临床需求为支撑，通过持续研发和迭代创新，积极开拓甲烷和氢呼气检测临床规模应用，真正解决患者功能性胃肠病诊疗问题。”

雷雨资本董事长蔡玮先生表示：“作为专注于医疗早期投资的雷雨资本，致力于寻找具有平台潜质的创新医疗企业。雷雨资本已经见证了乐翌生物在技术研发、临床应用中的重大突破和快速进展，构筑了细分领域的核心优势。未来，我们将继续与乐翌生物携手共进，全面助力呼气分子诊断产业发展，为国产医疗器械创新事业贡献力量。”

对于本轮融资，余杭金控表示，生物医药一直是公司重点投资领域之一，呼气分子诊断属于新兴的、无创的体外诊断行业，正处于市场培育和拓展的“新蓝海”阶段，此次融资完成了公司在大健康产业领域的又一次重要布局。