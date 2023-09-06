比亚迪海洋网“新一代主流中型轿车”——海豹DM-i正式上市，新车共6款车型，售价为16.68万-23.68万元，并为用户准备了2年0息、5000元置换补贴；赠送6年或6次基础保养；首任车主非营运车辆三电终身保修等多重上市礼遇。凭借三大主流新价值、五大领先产品力，海豹DM-i将为消费者带来前所未有的全新用车体验，重塑主流中型轿车价值标杆，加速中型轿车向新能源迭代的进程。

全新平台打造 畅享越级驾乘体验

作为新一代主流中型轿车，海豹DM-i基于全新DM-i超级混动中型车平台打造，在尺寸空盘品质、动力驾控等方面优势显著，为用户带来超越以往中型轿车的全新驾乘体验。

新车车身尺寸为4980*1890*1495mm，轴距2900mm，均为同级“顶格”设置，全面超越主流中型轿车，带来越级的乘坐体验。作为首款搭载后五连杆独立悬架的超级混动车型，海豹DM-i的全新底盘结构为用户带来更好的操控稳定性、平顺性与舒适性。

新车采用DM-i超级混动技术，搭载骁云-插混专用1.5L高效发动机/骁云-插混专用涡轮增压1.5Ti高效发动机两款动力单元，提供NEDC工况下121km和200km两种纯电续航里程，可实现最低3.9L/100km的亏电油耗，满油满电综合续航可超1300公里，为用户带来短途用电、长途混动的全场景出行自由。

全新内饰风格 豪华质感由表及里

海豹DM-i采用了海洋网新一代内饰设计，营造出极具环绕式的流动视觉体验，带来更具高级感的沉浸式视觉享受。内饰材质采用同级少有的Nappa真皮、玫瑰真木装饰板、仿麂皮等多种高档材料，打造出极具品质感与档次感的新奢座舱氛围。

新车座舱的豪华感、科技感、舒适度全面超越同级车，环拥式真皮座椅兼具出色的包裹感和支撑性，长途驾驶乘坐更加舒适。12扬声器丹拿品牌音响配合车内顶级NVH静谧空间，带来高品质的愉悦舒享体验。

同时，新车外观以简洁流畅的线条勾勒出优雅、动感的车身姿态，焕发新一代主流中型轿车的不凡魅力，并推出全新的魅影红和暖色烟茶配色，带来更具个性和高级感的视觉体验。

全新智能体验 高阶领先配置即刻拥有

海豹DM-i全系搭载全新升级的DiLink智能网联系统，为全车乘员带来“可视、可说、可感知”的智能交互体验。新车采用算力更强的6nm 5G芯片，结合15.6英寸自适应旋转悬浮PAD、全场景数字钥匙等高阶科技配置，给用户带来了更流畅、更便捷、更人性化的智能出行体验。

新车配备的DiPilot智能驾驶辅助系统，全面提升在多场景下的驾驶便利和安全。同时还拥有新能源车专属的安全车身结构和最高12个安全气囊，让每一次出行都更轻松、更安全。

总结：新一代主流中型轿车海豹DM-i的上市，将中型轿车用户体验提升至全新高度，重塑主流中型轿车的价值标杆，也势必将改写主流中型轿车市场由传统燃油车主导的格局。目前，比亚迪海洋App/小程序已正式上线，旨在为用户提供更年轻、时尚、活力的一站式用车体验，用户可以线上订购海豹DM-i并享受多重权益大礼，即刻锁定属于自己的新一代主流中型轿车。