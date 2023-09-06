得益于 CUPRA 部落的热情和创造力，我们已经能够将我们最强烈的痴迷之一转变为一辆真正的展示车。CUPRA DarkRebel 是对 CUPRA 设计的最大挑衅。它是一个叛逆者，其目的是：证明未来的电动汽车可以运动、性感和感性。

照明是CUPRA DarkRebel展示车设计中的一个关键元素，从标志的照明开始。它强调了物质与非物质之间的对话，展示了光如何支持颜色和材料，并将水晶般透明的作品的透明度转化为坚实的数字彩色雕塑。CUPRA 标志性的三角形灯光标志从车身中凸显出来，凸显了该车激进锐利的前部外观，为汽车注入了生机。照明概念基于将 CUPRA 徽标分解为三个三角形，然后将其用作 DRL（日间行车灯）。

车辆的中央脊柱，像帆船龙骨一样，由晶莹剔透的透明材料制成，连接着 CUPRA DarkRebel 的前部和后部。这一概念强调了车辆的先进设计，激发了其运动魅力。

感性的表面与锐利线条的强烈结合在设计中创造了张力，表达了能量和目的的集中。神秘的液体颜色凸显了这一切。

深紫色色调的流畅特性会根据环境光如何接触车身而演变和变化，增强了强劲的姿态，并为 DarkRebel 作为一款为驾驶而生的跑车奠定了基调。将 DarkRebel 置于地面上，其车轮设计受到该品牌赛车的影响，性能和效率是关键属性。三角形的 CUPRA 标志以参数方式延伸到整个车轮，从结构到航空罩和设计铜部件。

CUPRA DarkRebel的前沿外观设计在其尺寸上得到了加强：长4.5米，宽2.2米，高1.3米，车门打开时高度为2.2米。DarkRebel 的 1/3 驾驶室与 2/3 车身比例和坚固的肩膀形成鲜明对比，彰显出其运动灵魂。CUPRA DarkRebel 的内饰也挑战了设计规则。通过肌肉和骨骼、身体和结构的二元性，创造了一个意想不到的、突破性的驾驶舱。它采用参数化设计和增材制造，为可持续发展提供了更实质性的方法。进入车内，乘客发现自己置身于一个拥抱、激进、极端的环境中，周围是一张优雅的画布，勾勒出动态的形状，原始的、轻盈的结构从中显现出来。最重要的是驱动部件，真正的设计瑰宝，它们提供精确的形状和尖端技术，从而完成独特的内饰。

客舱的关键元素是中央脊柱，其形状不对称、轻盈且具有雕塑般的外观。它采用最新的 3D 金属打印技术生产，提供了最大程度的轻盈结构性能，从座椅底座之间延伸出来，向前延伸以拥抱驾驶员。为最重要的驱动元件提供完美的位置。由于其纵向调节与踏板组的滑动同步，它为运动驾驶提供了理想的人体工学调节。

内饰的另一个关键元素是 Supersport 斗式座椅，其头枕覆盖有 3D 针织面料，并由晶莹剔透的透明材料和铜嵌件制成的结构支撑。桶形座椅安装位置较低，其轻巧的形状超出了其极限，为整个腿部提供横向支撑。它们从底部开始向顶部显现，并以令人惊讶但令人兴奋的方式成形。在接触区域，它们会适应并拥抱乘员，为运动驾驶提供最大的舒适度和抓地力。

CUPRA DarkRebel 的主要主角之一是方向盘，它结合了赛车世界的几何形状和游戏世界的互动性。双手与人体工程学完美匹配，驾驶员从第一刻起就能感受到展示车行驶时的所有动力和控制力。

此时，驾驶员的下一个注意点是换档杆，它位于中央脊柱，由晶莹剔透的透明材料制成，可以发光并吸引触摸。

一款注重公路性能和技术进步的跑车。车顶上的热像仪监控座舱状况，智能气候控制系统相应地调节温度和气流，空气通过挡风玻璃下方的鳃排出。鳃内衬有高性能运动领域开发的透气弹力面料，根据供应的空气量推动并变得可见。最后，该区域的环境背光颜色可以解释内部是否正在升温或降温。

由于在机舱上部环绕上使用了流体画布，通过照明进行的交流得以继续，为照明效果创造了完美的模板，增强了乘员的情绪和体验。内部还使用了由 90% 可生物降解的竹子制成的可持续材料。光线穿过机舱前部、挡风玻璃下方，从座椅侧面射出，座椅靠背上布满了光线，营造出一种活力，颜色可以在深蓝色到闪闪发光的反光洋红色和紫色之间切换。方向盘等部件增添了焕发能量的效果。

CUPRA DarkRebel 提供尖端的用户体验 (UX) 和用户界面 (UI) 设计。CUPRA DarkRebel 秉承 CUPRA 独特的思维方式和数字 DNA，重新定义了汽车体验，无缝融合了物理世界和数字世界。通过整合游戏化体验，用户不仅仅是在驾驶，而是在驾驶。他们正在与 CUPRA 部落建立持续的、身临其境的联系。

CUPRA DarkRebel 的 UX/UI 之旅提供三种独特的体验：指数平方、指数立方和指数无限：

– Exponential Square：通过现代数字驾驶舱增强体验，具有未来派图形以及人性化体验的 3D 可定制化身。

– Exponential Cube：该车辆秉承其赛车基因，从高性能赛车和游戏世界中汲取灵感，提供令人兴奋的体验：实时赛道定位、单圈计时和性能数据。

– 指数无限：冒险进入互联移动的未知领域。当汽车停放和充电时，用户可以进入Metaverse中CUPRA的Metahype空间。该汽车为用户提供了与 CUPRA 部落互动的机会。

这三种体验由方向盘控制，从外观、内饰、灯光和声音等方面对整车进行调整，以及每种体验的专属功能。