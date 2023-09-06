放眼今天全球的各地市场，无论是消费观念还是政策导向，都在朝一个方向倾斜，即：更高效的空间、能源利用，更小的消耗。这与MINI”以小见大”的理念如出一辙，MINI血脉里就是可持续理念最生动的表现，这是品牌的最大优势。

全电动 MINI Countryman E

更高、更长的 MINI – 新款MINI Countryman高度增加了 6 厘米，长度增加了 13 厘米与前身相比，增长显着。凭借更宽的轮拱、独特的魅力和现代简约的设计以及清晰的表面设计，该车现在的存在感显著增强。在内饰方面，坚固的 MINI 冒险家提供了更多的空间、舒适性和安全性——即使是在人迹罕至的地方，得益于全轮驱动。全新 MINI 体验模式和扩展的驾驶辅助系统（包括语音控制的 MINI 智能个人助理）使全新 MINI Countryman 的旅行更加舒适和有趣。全电动传动系统也对此做出了贡献，通过两个级别的功率输出进一步增强了该品牌标志性的驾驶乐趣。作为第一款德国制造的MINI，该车型在生产方面也取得了新的突破。

全电动 MINI Countryman 有两种性能级别可供选择：MINI Countryman E 的输出功率为 150 kW/204 hp，扭矩为 250 Nm，续航里程为 462 km。MINI Countryman SE ALL4 的功率为 230 kW/313 hp，扭矩为 494 Nm，续航里程为 433 公里。

第三代电动汽车是全新 MINI 系列中最大的车型，继续该品牌迈向本地零排放电动汽车时代的旅程。这款紧凑型跨界车型自 2010 年推出市场以来一直走在成功的道路上，它有五门，长度超过四米（当时是 MINI 的新车型）。难怪：毕竟，这款强大的机动冒险家的可选全轮驱动确保安全和无拘无束的驾驶乐趣 – 即使在人迹罕至的地方。

MINI Countryman 的新设计还采用了改进的空气动力学性能，以实现基于车辆这一方面的环保消耗数据。结果是，全电动 MINI Countryman 的 cd 值为 0.26，而前代车型的 cd 值为 0.31。因此，与竞争对手相比，下一代 MINI 跨界车型实现了新的最佳状态，采用巧妙的车辆设计和最小的占地面积。

全电动 MINI Countryman 的前端由全新八角形前格栅富有表现力的轮廓定义。一个特别小的雷达传感器齐平集成到其表面，以支持驾驶员辅助系统的增强功能。在新一代车型中，MINI Countryman 是第一款配备 2 级辅助系统、可实现半自动驾驶的车辆。车辆前部的某些设计细节根据所选的装饰级别而有所不同。例如，Favored Trim 将焦点放在外部细节的新活力银色强调色上。

LED 灯的日间行车灯元件凭借独特的灯光特征，以清新的光芒支持这种引人注目的外观。或者，日间行车灯元件可以切换，在前后 LED 灯中创建三个灯光特征，从而增强每辆车的独特特征。此外，所有灯光模式的开始和结束都带有专门精心编排的欢迎和再见动画。这种与车辆的互动甚至在您出发之前就增加了对 MINI 的期待。

新款 MINI Countryman 的仪表板完全无需方向盘后面的附加显示屏即可工作：所有相关内容都投射到可选的平视显示器上。这种对基本要素的简化打开了前方的视野，通过设计巧妙的高品质部件塑造了宽敞的内部空间。与新款 MINI Cooper 一样，Classic、Favored 和 JCW 装饰中宽敞的弧形仪表板也首次采用织物表面制成。

MINI Countryman 的全新、温馨、舒适的氛围由温暖、宜人的材料定义。采用专门开发的针织工艺，采用再生聚酯纤维制成的双色设计，打造出多功能、易于护理的纺织品结构。整个内部沿新圆形仪表下方的水平线分为上下两部分。在此之上，所有设计元素（例如通风口和门把手）均垂直对齐，强调了车辆的特征，在内部也是如此。驾驶舱的清晰形状和前排座椅增加的空间给车内带来现代、通风的感觉。新款 MINI Countryman 的肩部和肘部区域增加了近 3 厘米的宽度，驾驶员和前排乘客的舒适度显着提高。后排座椅的肩宽也增加了2.5厘米。

选配的全景玻璃天窗使车内显得格外明亮和友好，前半部分可以打开。运动座椅有基本版和 JCW 版，还可选配带记忆功能的电动座椅调节装置。可选地，按摩功能可以提供额外的放松。前排座椅之间宽大的可调节中央扶手提高了乘坐舒适度。车辆后部提供最大程度的缩减和空间。后排座椅位置长度最多可调节13厘米。这可以在后部提供非常舒适的腿部空间，也可以在行李箱中提供额外的空间。

三个后排座椅的靠背还可在六个位置上单独调节，最大调节范围为 12 度。这意味着座椅要么提供向后倾斜的选项，要么支持直立的坐姿。后排座椅放倒后，即使是大件物品也可以在 460 升至 1,450 升的行李箱中轻松运输。额外的地板隔层为全电动 MINI Countryman 的充电配件提供了方便的空间。可选的拖车挂钩提供了额外的实用性。拖车挂钩可以电动伸缩。牵引能力高达 1,200 公斤。

全新 MINI Cooper E

新款 MINI Cooper 的纯粹设计和全电动传动系统始终致力于城市驾驶乐趣，凸显了 MINI在其汽车领域的卓越地位。世界上几乎没有任何其他车型能够在 60 多年的建造过程中，成功地强调自己的历史和基于进化进步的传统，同时不断制定新的技术标准。

在新一代车型中，全电动 MINI Cooper 的前端再次以标志性的 MINI 圆形前大灯和引人注目的格栅为特色。这些共同创造了 MINI 标志性的外观。全新的八角形前格栅以其精美的轮廓定义了前部，比其六角形前身更加有力。新的强调色“活力银”取代了镀铬色，为外观增添了亮点，使新款 MINI Cooper 的外观更具表现力。

LED 灯的日间行车灯元件凭借独特的灯光特征，以清新的光芒支持这种引人注目的外观。水平光图形是 Essential Trim 的一部分。或者，日间行车灯元件可以切换以创建三个可调节的灯光特征，从而强调每辆车的独特特征。此外，所有灯光模式的开始和结束都带有专门精心编排的欢迎和再见动画。与 MINI Cooper 的这种互动增强了您在出发前对 MINI 的期待感。

在内部，前部区域的设计与经典Mini著名的简约设计相呼应。对于 1959 年的第一款车型，Mini 发明者 Alec Issigonis 设计了一个内饰，中间有一个圆形仪表组，下方是典型的拨动杆。在新款 MINI Cooper 中，正是这两个元素与方向盘相结合，以最纯粹的设计构建了内饰。新的内饰将一切都简化为必需品，仅使用较少数量的组件，这些组件经过巧妙设计并按照高标准实施。方向盘后面，可选的平视显示器可确保所有相关内容出现在驾驶员的视野中。因此，驾驶员侧的仪表板不需要额外的显示屏，因此可以打开前方的视野。

尺寸宽敞的弧形仪表板首次采用织物表面。温暖宜人的材料塑造了 MINI Cooper 车内全新、温馨、舒适的氛围。采用专门开发的针织工艺，采用再生聚酯纤维制成的双色设计，打造出多功能、易于护理的纺织品结构。根据装饰设计，织物表面和座椅可以选择不同的颜色。为了使仪表板尽可能纤薄和宽敞，通风口非常平坦。

新的“Charismatic Simplicity”设计语言还体现在用户界面的美观上，汇集了功能和情感元素。简化的设计使用全新的图形打造出极其现代的外观。静态和动态元素自然地融入 OLED 显示屏的圆形形状中，遵循清晰的结构。微动画增强了驾驶员和中央仪表之间本已极其直观的交互，并强调了新 MINI 系列的数字特征。MINI 操作系统 9 是 BMW 集团内部开发的产品，基于 Android 开源项目 (AOSP) 软件堆栈。操作直观并遵循消费电子产品熟悉的标准。

驾驶时，完整的 MINI 导航套件与可选的 MINI Connected 套件相结合，可在复杂的转弯情况下以逼真的 3D 可视化形式提供支持，即使没有激活路线引导也能显示当前的交通状况，提供停车选项信息（包括数字支付选项）以及更多。此外，可选的增强现实功能可用于路线导航的可视化。在进入目的地后，可以立即计算出全电动 MINI Cooper 的充电优化路线。

此外，MINI 互联升级允许灵活预订额外的车辆功能——只需数字化。与可选的 MINI Connected Package 相结合，MINI Connected Store 提供对不断发展的各种实用和娱乐应用程序的访问，包括游戏、音乐和视频流。新的 AirConsole 应用程序为所有乘客提供了一种独特的车内游戏形式，使智能手机成为 OLED 显示屏上游戏的控制器。

新款 MINI Cooper 结合了本地零排放移动性和全电动驾驶乐趣。该车采用全新动力总成，提供 Cooper E 型号，并且与 Cooper SE 一样具有更高的输出功率和续航里程。

MINI Cooper E 的 135 kW/184 hp 电动机可产生 290 Nm 的扭矩，使车辆在 7.3 秒内从静止加速到 100 km/h。MINI Cooper SE 的输出功率为 160 kW/218 hp，从 0 加速到 100 km/h 只需 6.7 秒，最大扭矩为 330 Nm。根据WLTP测试循环确定，基于容量为40.7kWh的高压电池的MINI Cooper E的续航里程可达305公里。在 MINI Cooper SE 中，由于电池容量为 54.2 kWh，计算出的最大续航里程增加至 402 公里。

MINI Cooper 的电池可通过 11 kW 的交流电充电。MINI Cooper E 的功率为 75 kW，Cooper SE 的功率高达 95 kW，可采用直流快速充电。在快速充电站，电池可以在不到 30 分钟的时间内从 10% 充电到 80%。根据天气条件，通过 MINI 导航进行主动导航，确保高压电池提前达到高效充电的理想温度。这可以显着减少充电时间，尤其是在寒冷的室外温度下。

为了实现透明、简单的充电过程，客户可以通过易于理解的设置来优化车辆电池的充电。例如，可以选择充电的开始时间或者可以设置充电的特定时间窗口。电池容量的某个目标水平也可以提前确定。为了获得特别愉快的起步，可以将充电设置为在选定的出发时间之前完成，并且此时可以将车辆内部空调至所需的温度。