大众汽车品牌正在进一步加强其电动攻势：到 2027 年，这家欧洲最大的汽车制造商将推出 11 款全新全电动车型，从而提供所有制造商中最广泛的电动汽车系列未来，全电动 ID 的选定车型还将推出运动型和情感型 GTI 版本。

第一款电动 GTI 释放其动态能力的方式给人一种全新、强大的 GTI 感觉。这是因为电动汽车通常以闪电般的速度提供最大功率和最大扭矩。GTI 概念车和涡轮增压高尔夫 GTI 在前轴动力传输方面相遇。这是因为前轴差速锁（由车辆动态管理器电子控制）的使用方式与当前一代跑车相同。

高尔夫 GTI 和高尔夫 GTI Clubsport 是大众汽车首款配备该牵引力控制系统的车型。大众电动汽车 GTI Concept 首次配备了该智能系统。随之而来的是，GTI名称中的字母“I”现在也代表着智能——表现为高性能驱动和底盘智能。

大众汽车 GTI 概念车展示了这些电子网络驾驶动态系统的新进化阶段。ID. GTI Concept 将动力总成集成到控制系统中的程度比汽油车型更高。这是可能的，因为作为电力系统的电力驱动电机的设置几乎可以无限变化。这允许实现各种不同的 GTI 配置文件。

通过中控台上新开发的 GTI 体验控制，驾驶员可以选择 ID 动力系统的特性。GTI Concept应该有。因此，第一次可以按照历史 GTI 车型的风格调整驱动系统、行驶装置、转向、声音体验，甚至模拟换档点。GTI Concept 是一款高度动态的时间机器。

大众汽车品牌首席执行官 Thomas Schäfer 总结了 GTI 汽车的魅力：“驾驶乐趣与日常实用性的完美结合——这就是 GTI 三个字母几十年来的含义。带着ID.GTI Concept，我们正在将 GTI DNA 带入电动时代。它仍然是运动型、标志性的、技术先进的、平易近人的，但现在对明天的世界有了新的诠释：电动、完全互联和极其感性。在这里，驾驶乐趣和可持续性完美结合。这意味着 GTI 对于我们的品牌和车迷来说都有未来。作为我们电动攻势的一部分，生产已经决定。适合日常驾驶的电动时代大众跑车：100% 电动 – 100% 情感。”

安德烈亚斯·明特 (Andreas Mindt) 自 2023 年起担任大众汽车品牌设计主管。在担任宾利首席设计师和奥迪外观设计主管之前，他已经是大众汽车的开创性设计师之一，并创造了诸如第一代途观和第七代高尔夫。“ID.GTI 概念车，我们正在向大众展示 GTI 理念的美好未来。”Mindt 说道。“在我看来，强大的ID.2all 是电动 GTI 的完美基础。当我第一次动笔设计 ID.2all 时，我的脑海中就已经浮现出 GTI 的身影。现在它正在成为现实，使我们能够将 GTI 理念投射到电动汽车的新时代。”