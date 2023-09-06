继刚刚宣布XREAL Air在全球销量突破20万台后，全球领先的消费级AR眼镜品牌XREAL今日于中国市场正式推出XREAL Air 2系列新品。全新Air 2系列包含两款AR眼镜产品：在显示、佩戴舒适性、音频等核心维度全面升级，体验全面引领行业的标杆级AR眼镜——XREAL Air 2；在Air 2的基础上创新加入电致变色技术，以适应不同光线环境，实现全场景全天候适用的旗舰级AR眼镜——XREAL Air 2 Pro。产品价格公布：XREAL Air 2 售价2599元，XREAL Air 2 Pro售价2999元。

XREAL Air 2全球首发搭载了索尼半导体解决方案公司最新推出的0.55英寸Micro-OLED微型显示屏，通过OLED技术与图像传感器背板技术的融合，形成了兼具高清晰度、高对比度、广色域及高速响应性的高画质特色。同时，索尼0.55″Micro-OLED屏体积更为小巧，其背板采用高迁移率单晶硅晶圆，得益于采用索尼最新一代工艺，屏幕像素密度较上代（0.68”）提升21%，达到了4032ppi。

针对以往AR眼镜普遍存在的偏色和暗部细节缺失等问题，进一步升级的自研“惊鸿锐影”光学引擎3.0此次采用逐台校准方案，就每一台XREAL Air 2的不同档位亮度，分别进行色彩精准度和gamma2.2的专业校准，从而使色准达到专业显示器级别、画面暗部细节更加丰富，确保每位用户在调节任意档位亮度时体验一致，都能感受到更加自然、细腻的高清绚彩画质。

XREAL Air 2搭载了全新的X-Spatial Sound 2.0 隐秘空间声场方案，硬件层面采用音腔更大的超线性扬声器，并引入虚拟低音、DRC动态调整响度、EQ声场拓宽和非线性失真噪声消除等算法模块，大幅提升了中低频性能，带来更加澎湃沉浸的环绕式立体空间声场。

XREAL Air 2 Pro在XREAL Air 2的基础上加入了电致变色技术，通过手动调节镜片透光率，以适应任意时间和任意场景的光线环境，保证画面时时明亮、高清。XREAL Air 2 Pro电致变色支持三档调节：

一档“居家模式”，胜任0-300lux光照度区间，适用于光照度适中且光线简单的居家环境；

二档“出行模式”，适用于0-1000lux光照度区间，适用于光照度较高或光线较复杂的公共场所，如办公室、咖啡馆、飞机、汽车、高铁等；

三档“户外模式”，胜任0-100000lux区间，适用于光照度非常高的白天户外环境，且兼容所有光线环境。在XREAL Air 2的上市期间，于今年6月推出的空间计算终端XREAL Beam，针对预装观影APP功能，也正式进入测试阶段。在该阶段，XREAL Beam将先发预装BiliBili、爱奇艺两款Pad版应用，用户登录手机版会员即可，无需额外购买TV版会员。

在交互逻辑上，XREAL Beam将采用“空中飞鼠”的空间交互形式：XREAL Beam化身遥控器，通过遥控点选，实现快速高效的APP界面交互。未来该功能正式上线后，XREAL Beam可与XREAL Air 2组成“观影完全体”，无需与任何智能设备连接，即可随意观影刷剧。XREAL Beam是专为XREAL Air系列眼镜打造的“AR空间屏”硬件解决方案。XREAL Beam的出现，解决了行业主流的0DoF投屏方案存在的画面无法固定、无法调节、易抖动等问题，基于3DoF能力，带来适配生活全场景的“悬停、云台、浮窗”三大空间显示模式；并且使得XREAL Air可以通过有线和无线两种连接方式，兼容所有智能终端。

此次，XREAL Air 2+XREAL Beam组成的“XREAL AR空间屏套装”也一同上线，对消费者而言体验更加完整，可以抢先感受空间计算时代带来的更便捷、更沉浸的观影游戏体验。