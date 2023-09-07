据 The Information 报道，苹果公司大幅增加了在人工智能领域的投资。

微软和 Google 都推出了对话式 AI，只是目前并没有迹象表明，苹果公司会在近期推出面向消费者的 AI 产品。

报道指出苹果公司建立了名为“Foundational Models”的团队，虽然团队人数只有 16 人，但苹果每天投入到 AI 领域的研究支出超过数百万美元，按照团队名称来看应该是为了构建生成式 AI 的基础设施。

与 OpenAI 的 ChatGPT、微软的 Bing、Google 的 Bard 等大语言模型类似，苹果为 AI 项目开发了一个“Ajax”框架，并开发了自己的内部聊天机器人，部分工程师称之为“Apple GPT”。

“Ajax”平台基于 Google 的 Jax 机器学习框架构建，运行在 Google Cloud 上。据报道，苹果曾考虑与 OpenAI 签订合同，并曾经试用 OpenAI 的技术，但最终放弃了这项计划。

正如 OpenAI Sam Altman 所表示的，训练大型语言模型需要大量的硬件，该公司在 GPT-4 上花费了超过 1 亿美元。

The Information 称，苹果还有其他 AI 目标。该公司的目标是开发一项功能，允许 Siri 语音助手自动执行多步骤的任务。

via IT之家