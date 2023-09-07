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日本移动应用市场日新月异，是全球应用行业的中坚力量。这一地区拥有高度活跃的用户群和极强的创新驱动力，但竞争也异常激烈。要在日本取得成功，移动营销人员需要及时了解最新趋势、数据基准和用户需求，这在 2023 年愈发复杂的经济环境下尤其重要。

为此，data.ai 和 Adjust 携手合作，为您带来日本移动领域消费者行为和预期相关的实用信息。

推动应用在日本市场实现强劲增长

数据是打造高效营销策略的基石。要拓展业务规模，您需要掌握精准且实用的洞见，例如：

2022 年，日本所有应用领域的整体会话量年同比增长 9%。

从 2022 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度，消费者在游戏应用中的支出提高了 13%。

2022 年，优惠信息类应用会话量年增幅达 24%。

2023 年第 1 季度，日本金融科技应用用户单次会话平均时长达 4.58 分钟，与 2022 年的 4.32 分钟相比增幅明显。

日本移动应用用户非常重视数据隐私。在几乎所有的应用类别中，日本 iOS 端 App Tracking Transparency (ATT) 框架许可率均低于全球的平均水平。日本社交类应用的用户许可率为 7%，游戏类和电商应用分别为 30% 和 23%。用户对数据隐私的重视意味着应用需要打造强有力的许可请求策略。营销人员应当借助 Adjust 新一代监测解决方案打造高效策略，并为用户提供卓越的个性化体验。

游戏类应用

2023 年日本移动游戏行业逐步恢复元气。从 2022 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度，日本的游戏应用安装和会话量分别增长 9% 和 6%。2023 年第 1 季度，日本移动游戏玩家在应用中的支出有所增加，较 2022 年第 4 季度提升 13%。

日本是全球规模最大、利润最丰厚的游戏市场之一。2022 年，日本游戏业创造了 191 亿美元的收入，吸引了高达 7710 万的玩家。2022 年，移动游戏安装量同比下滑 22%，但 2023 年 1 月已出现回暖迹象，与 2022 年平均安装量相比提升 30%。2023 年第 1 季度安装量比 2022 年第 4 季度高出 12%。

无论在移动端、主机还是 PC 端，角色扮演都是日本最受青睐的游戏类别。在游戏应用安装总量中，角色扮演类占比高达 13%。超休闲、冒险和解谜游戏并列第二，均占 12%，随后为占 10% 的动作类游戏；模拟和体育游戏均占 6%。

电商类应用

日本电商应用展现出超强的韧性。从 2022 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度，优惠购买类应用经历了 19% 的强劲增长。值得注意的是，2023 年第 1 季度，市场类应用 D1 留存率表现相当亮眼，高达 28%。此类应用在吸引用户和增强用户交互方面的表现可圈可点。

日本是全球第四大电商市场，电商应用收入预计在 2023 年 将冲击 1563 亿美元。Rakuten、Mercari 等本土线上零售商占据了日本电商市场的主导地位，但 Amazon 等国际零售业巨头也在迎头赶上。

2022 年，日本电商类应用安装量较 2021 年下滑 13%，但当年 3 月比年平均值高出 16%。2023 年 3 月，这一强劲势头再度出现，与 2022 年平均安装量相比提高 6%。

金融科技类应用

日本正在向无现金社会迈进。与 2022 年第 4 季度相比，2023 年第 1 季度的金融科技和数字支付类应用会话量提高 17%。加密货币类应用人气暴涨，其安装和会话量大幅提升，用户互动也非常积极，2023 年第 1 季度 D1 留存率高达 28%。

2018年，日本金融科技市场价值约为 19 亿美元 (2,145 亿日元)；到 2022 年，这一数字已 超过 100 亿美元 ( 12,100 亿日元)。支付类应用在日本金融科技应用中安装占比最高，达 77%。银行类应用位居第二，占 14%，加密货币类应用占 8%。

在日本金融科技应用总会话量中，支付类占比最高，为 77%，银行和加密货币类应用分别占 15% 和 7%。