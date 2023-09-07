动点出海获悉，印尼水产科技初创公司DELOS已于近日为其A轮融资筹集到了575万美元的资金。

据了解，这笔融资由Monk’s Hill Ventures领投。DELOS表示，将利用这笔资金加速公司的产品开发，从而帮助渔民进一步降低生产成本并提升养殖效率。

DELOS成立于2021年，主要专注于虾类养殖领域。据悉，DELOS旗下拥有AquaHero和AquaLink两款主打产品——其中，AquaHero是一个养殖管理应用程序，可以通过数据帮助渔民预测及跟踪养殖过程中遇到的风险，从而为之更好的做出针对性决策。AquaLink则是一个致力于渔获以及物流关节的供应链平台，于此链接了印尼多个地区的虾类生产商、供应商以及买家。

值得一提的是，DELOS也对外提供了一项名为DELOS Maritime Institute的教育服务，旨在通过理论课（一周）+实地实践（四个月）+考试测验（一周）的形式帮助希望从事虾类养殖方面工作的人们提升相应技能水平。

在市场表现方面，根据DELOS官网介绍，公司在过去两年间一直保持着全印尼最佳的生产率（虾类产量大于40吨/公顷），并在过去两年半中也保持着全印尼的最佳生存率（大于90%）。此外，另有数据指出，DELOS每年在印尼生产和分销的虾类数量达数千吨之多。

展望未来，DELOS曾表示，希望在明年初时将当地的虾类出口到日本和美国等国家。

有数据指出，2021年间，印尼的虾产量达100万吨，并计划将该数字在24年时提高到200万吨。