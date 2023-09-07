近日，中兴通讯携手印度尼西亚运营商PT XL Axiata Tbk（以下简称“XL Axiata”）顺利完成Seamless MPLS方案与SRv6方案测试，并正式开展SRv6现网规模部署，将助力印尼XL Axiata实现SRv6平滑升级演进，建设面向5G的高品质承载网络，支撑XL Axiata为用户提供优质网络服务。

在全球5G大规模商用浪潮席卷下，为了实现网络数字化改造，向5G网络演进的目标，XL Axiata自2021年第三季度启动5G现网试点，引入端到端SRv6新技术方案。

在该项目中，中兴通讯提供完善的端到端SRv6产品方案和成熟可靠的方案交付能力。首先，中兴通讯提供了ZXCTN 6000和ZXR10 M6000-2S系列产品。该系列产品融合SRv6/SDN/智能网络切片等创新技术，全面支持EVPN和SRv6 Flex Algo等功能，能够满足XL Axiata 5G承载大容量、低时延、切片网络等需求。同时，中兴通讯提供的ZENIC ONE管控系统可支持自动化和智能化演进需求。目前，中兴通讯正全力推进项目整体交付，站点交付速度匹配光纤铺设速度，可满足客户要求。

未来，中兴通讯将持续推进与XL Axiata的深度合作，加速SRv6方案的现网规模部署，打造更智能、可靠的5G承载网络，并助力XL Axiata完成数字化转型，为印尼用户提供更好的网络业务体验。