Canalys：多屏智能座舱将成中国新能源汽车标配

根据Canalys发布的研报，2023年第一季度，中国市场广义新能源乘用车前装标配智能座舱的批发量达110万辆，市场渗透率达82.7%，领先于全球74.3%的平均水平。新势力品牌在智能座舱领域取得巨大成功，智能化布局更早，强调从用户多样化的角度出发，不断挖掘满足用户需求，如极致的智能体验、及独具匠心的科技元素等，打造座舱差异化特色，智能座舱渗透率达100%的高水平。

对比于多数自主品牌新能源转型模式：

成立全新新能源品牌，例如广汽集团旗下埃安品牌；

开发全新电子电气架构；

采用与燃油车品牌分隔开的研发管理团队以及独立销售渠道。

主流合资品牌的转型则较为保守，整体智能座舱渗透率也远低于其他品牌，为55.1%。一线及二线豪华品牌，都在积极投资智能座舱，并取得较高的渗透率。

随着智能座舱渗透率的提高，高阶辅助驾驶功能的快速落地（2023年为L2+辅助驾驶落地元年），及智能网联汽车的“第三空间”属性增强，让未来智能座舱赛道的成长空间，不再限制于整体渗透率的提升，以及功能的丰富化，而在于塑造可以提升“单车应用价值”的差异化中。

智能座舱渗透率的提升，推动车载显示屏向“大屏化、多屏化、高清化及个性化”发展

2023年第一季度，中国市场搭载10英寸及以上显示屏的广义新能源乘用车批发量为119.7万辆，占比达90%；其中12-15.9英寸显示屏占比最高，合计占比为74.1%。

中国新能源乘用车销量前10品牌中（市场占有率达70.6%），除主打入门级市场（8万RMB以下）的五菱外，只有比亚迪及奇瑞部分入门级低配车型选择无屏方案。三屏及以上显示方案多应用于新势力及自主新能源品牌，豪华品牌中，只有奔驰及保时捷品牌采用三屏及以上显示方案。同时， 目前18英寸及以上的屏幕方案只应用于包括上汽智已、北汽极狐、凯迪拉克及高合在内的四个品牌中。

显示屏作为车辆与用户重要的交互“窗口” ，在智能座舱产品定义中起到重要作用, 除淘汰赛阶段，主机厂选择以“大屏”塑造差异性吸引消费者与媒体关注外, 影音场景的成功塑造也是车载显示屏向着“大屏化”发展的推手之一。随各OEM对游戏场景的布局以及对后排乘客娱乐需求的关注，有望推动后排车载娱乐系统向中端产品渗透，成为车载屏幕市场增量之一。